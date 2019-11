Erdogan: Mann aus NRW im Urlaub in der Türkei verhaftet – die Vorwürfe sind heftig

Der türkische Präsident Recep Teyyip Erdogan hat es wieder getan. Wieder ließ er einen Deutschen verhaften. Laut „Bild“ kommt der Mann aus Köln. Seit dem 12. November sitzt er in Haft. Auch eine Frau ist verhaftet worden.

Erdogan-Polizei nimmt Urlauber fest

Der Kölner Bekir T. besuchte seine Familie in der Südosttürkei, als Erdogan ihn festnehmen ließ. Was er getan hat? Er soll Terrorpropaganda betrieben haben. Außerdem sei er Mitglied in der „PKK“. Die bewaffnete und verbotene Arbeiterpartei gilt in der Türkei und in Europa als Terrororganisation.

Ebenfalls soll T. Mitglied des Vorstands von „Komkar“ sein. Ein Verein aus Kurdistan in Deutschland. Sein Anwalt Hasan Dagtekin bestätigt außerdem, dass dem Inhaftiertem vorgeworfen wird, 2009 Beiträge auf Facebook gepostet zu haben. Laut Dagtekin weist T. die Vorwürfe zurück.

Recep Tayyip Erdogan:

Erdogan ist seit dem 28. August 2014 Präsident der Türkei

Er wurde am 26. Februar 1954 geboren

Er ist Vorsitzender der Partei AKP

Nach dem Verfassungsreferendum 2017 wurde das parlamentarische System im Juli 2018 bei einer vorgezogenen Wahl in ein Präsidialamt umgewandelt, damit Erdogan mehr Macht innehat

Erdogan setzt sich für eine Wiedereinführung der Todesstrafe ein

Seit 2017 hat es zahlreiche Verhaftungen von deutschen Journalisten und Staatsangehörigen gegeben. Diese standen stets im Zusammenhang mit regierungskritischen Äußerungen in den sozialen Medien

Erdogan verhängt Ausreisesperre

Auch eine Frau aus Hamburg ließ Erdogan verhaften. Nebahat Y. (58) wird seit dem 3. Oktober in der Türkei festgehalten. Erst saß sie acht Tage im Knast. Dann durfte sie wieder raus. Aber: Sie hat eine Ausreisesperre. Dies sagte ihr Mann, er möchte anonym bleiben.

In Diyarbakir sei die Frau gereist. Sie wollte sich um die Gräber ihrer Eltern kümmern und ihre Schwester besuchen. Das sagte ihr Mann.

Seit 28 Jahren besitze Y. nur noch den deutschen Pass. Erdogans Vorwurf: Terrorpropaganda und Präsidentenbeleidigung. Auch ihr Anwalt Abdülmenaf Kiran gab an, dass sie die Vorwürfe bestreite.

1999 saß Erdogan selbst im Knast. Seine Tat: Aufstachelung der Bevölkerung zu Hass und Feindschaft unter Hinweis auf Unterschiede der Religion und Rasse. Foto: Imago Images / Itar-Tass

Die Hamburgerin soll laut türkischen Behörden 2012 einen Hungerstreik in der Türkei organisiert haben. Weitere Anschuldigung: Sie habe den Anführer der PKK unterstützt. Der nächste Vorwurf: Y. soll im Social Web einen Post gelikt haben, der Erdogan beleidigt hat.

Fünf Mal pro Woche muss sich die 58-Jährige nun bei der Polizei melden, schreibt „Bild“. (ldi)