Epstein-Skandal zieht seine Kreise: Jetzt steht dieser Ex-Präsident im Rampenlicht!

Der Fall Jeffrey Epstein zieht immer größere Kreise. Der Untersuchungsausschuss „House Committee on Oversight and Accountability“ hat am Dienstag (05. August) beschlossen, dass sämtliche Ermittlungsakten gegen den Sexualstraftäter offengelegt werden müssen. Jetzt sind der US-Justiz die Hände gebunden. Neben Trump steht auch ein Ex-Präsident im Fokus. Zuerst hat die Bild berichtet.

Konkret geht es um Bill Clinton. Der 78-Jährige war der 42. Präsident der Vereinigten Staaten und von 1993 bis 2001 im Amt. Der US-Kongress vermutet auch bei ihm eine Verbindung zu Epstein und hat den Ex-Präsidenten daher vorgeladen. Im Oktober findet die Anhörung statt. Gleiches Schicksal ereilt seine Frau, die frühere Außenministerin Hillary Clinton.

Ähnlich wie zuletzt bei Trump könnte es um dubiose Geburtstagsgrüße an Epstein gehen. Die Parallele der Politiker: Beide sollen dem Sexualstraftäter zum 50. Geburtstag gratuliert haben. Ob Clintons Gruß derart heikel war, wie jener von Trump, ist jedoch zu bezweifeln.

Laut dem „Wall Street Journal“ hat Trump den Gruß mit einer Unterschrift in der Optik eines Schamhaares garniert. Der Republikaner wies jegliche Vorwürfe von sich und verklagte das Blatt daraufhin auf insgesamt 20 Milliarden Dollar.

Clinton machte zuletzt kein Geheimnis aus seiner Bekanntschaft zu Epstein. Im Jahr 2019 sagte sein Sprecher jedoch, dass der Ex-Präsident den Kontakt frühzeitig abgebrochen habe. Von seinen Straftaten habe er nichts gewusst. Doch der Ausschuss hat noch zwei weitere Anhaltspunkte parat.

Wollte Clinton Epstein-Bericht verhindern?

Im Jahr 2002 und 2003 soll er insgesamt viermal mit dem Privatflugzeug von Jeffrey Epstein gereist sein. Zudem gibt es Berichte, wonach Bill Clinton versucht haben soll, Einfluss auf das Magazin Vanity Fair zu nehmen, um die Veröffentlichung eines Artikels über Epsteins Vergehen zu verhindern.

Neben den Clintons sollen auch acht ehemalige hochrangige Beamte aussagen, darunter die früheren FBI-Direktoren James Comey und Robert Mueller.