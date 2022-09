Energiekrise: Mit DIESEM einfachen Trick kannst du viele Heizkosten sparen

Die Energiekrise bereitet derzeit vielen Menschen Kopfzerbrechen. Doch es gibt simple Tricks, wie du diesbezüglich sparen kannst.

Der Winter steht vor der Tür und mit ihm die Energiekrise. Damit verbunden sind hohe Kosten, die jetzt auf uns zukommen. Logisch, dass viele Bewohner beim Thema Gas und Strom so viel wie möglich sparen wollen. Korrekt eingestellte Fenster können da schon etwas Abhilfe verschaffen.

Energiekrise: Lärm kann Anzeichen für falsch eingestellte Fenster sein

Wie „Focus Online“ rät, sollten deine Fenster richtig eingestellt sein. Wenn es durchzieht, dann hängt dein Fenster eventuell schief im Rahmen oder die Dichtung bröselt. Aber auch, wenn zu viel Lärm in die Wohnung dringt, kann das ein Anzeichen von undichten Fenster sein. Ursache für sowas kann ein falsch eingestellter Anpressdruck sein.

Gas, Kohle und Öl aus Russland:

Bis Mitte 2022 will Deutschland die russischen Ölimporte halbieren, so Wirtschaftsminister Robert Habeck

Zum Jahresende 2022 will man „nahezu unabhängig“ von russischem Öl sein

Bei der Kohle konnte der Anteil aus Russland von 50 auf 25 Prozent verringert werden

Bis zum Herbst 2022 soll Deutschland komplett unabhängig sein von russischer Steinkohle

Bei Gas ist das laut Habeck erst bis Mitte 2024 möglich

Oft kannst du ganz leicht selber was daran ändern. Viele Fenster haben für die Einstellung kleine Rollzapfen am Fensterflügel. Die lassen sich zum Teil ohne Werkzeug justieren. Je nachdem in welche Richtung die Nut, also die Einkerbung, zur Dichtung am Fenster zeigt, verändert sich der Anpressdruck.

Die Energiekrise beschäftigt aktuell viele Menschen. Foto: IMAGO / Panthermedia

Weitere Politik-Themen:

Energiekrise: Fenster öffnen und testen, ob Nachjustierung erfolgreich war

Ob die Justierung erfolgreich war, prüft man am besten, in dem man das Fenster schließt, wieder öffnet und hört, ob die Außengeräusche weniger laut sind, wie „Focus Online“ schreibt.