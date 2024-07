Nagelsmann und Müller haben Botschaft an das Scholz-Deutschland – „In Tristesse“

Asyl-Krise, Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Energiepreis-Explosion, Inflations-Angst, AfD-Aufstieg. Die vergangenen Jahre in Deutschland waren grauer und schwermütiger als die Wintermonate hierzulande. So war die Hoffnung groß, dass ein Sommermärchen 2.0, ähnlich wie 2006, die Deutschen aus der Lethargie holen könnte. Etwas, was die Ampel-Regierung unter dem nüchternen Kanzler Olaf Scholz bislang nicht schaffte.

Und auch wenn der EM-Traum gegen Spanien ein bitteres Ende fand, hat sich die Hoffnung doch in Teilen erfüllt. Besonders nach dem Einzug ins Viertelfinale herrschte EM-Euphorie im Land.

EM 2024 wird Fußballfest in Deutschland

Dazu trugen nicht nur die unerwartet guten Leistungen des DFB-Teams bei, sondern auch die Party-Stimmung im Land. Feiernde Türken, Niederländer, Schotten – es war und ist ein buntes Fußballfest in Deutschland. Und plötzlich sieht nicht mehr alles so trüb aus im Land.

Obwohl sich die Ampel-Spitze nur mit Mühe und Not auf einen Haushalt 2025 einigen konnte, ein Frieden in der Ukraine nicht in Sicht ist und die Wirtschaft stockt, hat die EM den Deutschen wieder etwas mehr Mut zurückgegeben.

Nach der Viertelfinal-Niederlage gingen Nationalspieler Thomas Müller und sein Trainer Julian Nagelsmann genau auf diese Stimmungslage im Land ein. Sie appellieren an den Patriotismus und die Zuversicht der Deutschen. Müller schrieb über Instagram:

„Ich bin stolz ein Teil dieses Teams zu sein und vor allem stolz ein Deutscher zu sein. Danke an alle, die mit uns mitgefiebert haben und tolle Gastgeber waren. Lasst uns dieses Gefühl gerade in den aktuellen Zeiten mit in unseren Alltag nehmen“ Thomas Müller über Instagram

Stimmung in Scholz-Deutschland: „Zu viel in Tristesse“

Sein Trainer Julian Nagelsmann wird noch deutlicher. In einem emotionalen ARD-Interview, wenige Minuten nach dem EM-Aus, sagte er:

„Wir haben ein Land, das in meinen Augen manchmal zu viel in Tristesse versinkt, geweckt. Wir hatten eine tolle Symbiose mit den Menschen im Land.“ Julian Nagelsmann im ARD-Fernsehen

Auch Kanzler Scholz fand anerkennende Worte für die Leistung des DFB-Team. Am Freitagabend sagte er im ARD-Fernsehen: „Das ganze Land hat sich hinter der Mannschaft versammelt.“ Und weiter: „Die Mannschaft ist erhobenen Hauptes aus dem Turnier rausgegangen. Diese EM ist ein großer Erfolg, auch das Spiel der Deutschen.“

Ob sich die Stimmung der Menschen in Deutschland nun wirklich dauerhaft aufhellt, wird sich nach dem Ende des Turniers zeigen. Die Ampel-Regierung unter Scholz dürfte darauf hoffen.