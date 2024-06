Daniel Günther verrät im EM-Interview: „Jede Nacht in Bayern-Bettwäsche“

Die Europameisterschaft polarisiert das gesamte Land. Selbst in der Politik müssen Termine weichen, um das DFB-Team im eigenen Land zum EM-Titel zu pushen. Doch nicht nur Scholz und Co. fiebern in Berlin, auch in den Landesparlamenten steht Schwarz-Rot-Gold auf der Tagesordnung.

So auch in Schleswig-Holstein, wo Landesvater Daniel Günther gute EM-Stimmung versprüht. Der CDU-Mann ist ein wandelndes Fußballlexikon – im Interview verrät er, was sein Ringbuch damit zu tun hat.

EM 2024: „Euphorie-Welle“ in Schleswig-Holstein

Das beschauliche Schleswig-Holstein galt lange Zeit als Fußballzwerg und wurde vom Rest der Republik belächelt. Doch spätestens seit dem 11. Mai ist das Gespött vorbei! Es ist der Tag, als Holstein Kiel gegen Fortuna Düsseldorf den Aufstieg in die Bundesliga perfekt macht. Der Ministerpräsident darf bestaunen, wie der erste Fußballverein aus dem nördlichsten Bundesland den Weg ins Oberhaus geht.

„Auf jeden Fall ist der Fokus auf Fußball bei uns in Schleswig-Holstein in den letzten Monaten riesig groß gewesen. Wir sind ja eigentlich eher ein Handball-Land mit dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt. Und jetzt zeigt der Aufstieg von Holstein Kiel natürlich, welche gesellschaftliche Breite der Fußball hat und wie präsent er ist. Als nach dem letzten Spiel gegen Hannover richtig gefeiert werden konnte und natürlich beim letzten Heimspiel gegen Düsseldorf, als sie den Aufstieg perfekt gemacht haben, hat das eine solche Euphorie-Welle ausgelöst. Vom Niveau her war das schon eine super Vorbereitung auf die EM-Stimmung“ Daniel Günther im Interview mit unserer Redaktion

Er persönlich musste sich gar nicht künstlich in Stimmung bringen, denn der 50-Jährige ist Fan seit Stunde eins. „Ich freue mich wirklich auf das Turnier. Diese großen Sportereignisse gerade im Fußball, ob WM oder EM, waren für mich immer schon ein absolutes Highlight. Und wenn so ein Turnier dann auch noch im eigenen Land stattfindet, kommen wieder Gefühle wie bei der Fußball-WM 2006 auf. Auch an die EM ’88 in Deutschland kann ich mich gut erinnern. Bei beiden Ereignissen war ich sogar bei Spielen selbst live im Stadion dabei.“

Fußball ist für ihn zu einer wahren Passion geworden. In seiner Kindheit waren der Hamburger SV und Bayern München die dominierenden Vereine in Deutschland, vor allem die Münchener und Karl-Heinz Rummenigge hätten es ihm angetan. Seitdem fiebert er mit dem Rekordmeister mit und hat als Kind sogar „jede Nacht in Bayern-Bettwäsche“ geschlafen.

Daniel Günther hatte ein Bundesliga-Ringbuch

Als Kind war es an der Tagesordnung, samstags vor dem Radio zu sitzen und die „Bundesliga-Show“ zu hören. „Ich habe sogar ein Ringbuch gehabt, in das ich vorher immer alle Spiele ordnungsgemäß eingetragen habe. Zuschauerzahl, Doppelpunkt. Tore, Doppelpunkt. Und dann habe ich die ganze Zeit mitgehört und mitgeschrieben.“

Am Montag hätte er dann direkt die Tageszeitung aufgeklappt und seine Ergebnisse verglichen. Ob ihm diese Expertise Jahrzehnte später weiterhilft, darf bezweifelt werden. Einen Tipp an das DFB-Team hat er dennoch – und einen Unterschiedsspieler identifiziert er auch.

„Das Wichtigste ist, dass die Mannschaft als Team agiert. Das hat uns immer stark gemacht. (…) Ich glaube, es ist für uns schon wichtig, mit Toni Kroos jemanden zu haben, der Erfahrung hat und eine Führungsfigur ist und jetzt nochmal mit einer riesigen Motivation durchstartet, nachdem er schon mal aus der Nationalmannschaft raus war. Und dass, nachdem er gerade nochmal die Champions League gewonnen hat. Das ist schon ein absolutes Pfund, so jemanden zu haben. Das fehlte vielleicht in den vergangenen Jahren ein bisschen. Menschen, die ein Team auch mitreißen können. Bastian Schweinsteiger war auch so ein Typ, der das immer geschafft hat.“ Daniel Günther im Interview mit unserer Redaktion

Den EM-Coach fand er schon zu Bayern-Zeiten „richtig gut“. Aber auch im DFB-Dress sei Julian Nagelsmann eine „echte Bank und ein guter Typ“. Günther rechnet mit einem weiten Flug des Nationaladlers. „Es kann richtig weit gehen. Ich würde Deutschland nicht zum alleinigen Turnierfavoriten ausrufen, (…) aber die Chance, am Ende im Finale dabei zu sein, ist da. Und es ist ja klar: Wer im Finale steht, spielt nicht um Platz zwei.“