Eklat: Bundestag muss Sitzung unterbrechen

Das ist außergewöhnlich: Im Bundestag gab es am Freitag plötzlich eine ungeplante Sitzungsunterbrechung.

Grund: Das komplette Bundeskabinett war nicht anwesend. In einer Debatte über die auswärtige Bildungspolitik verschwand Außenminister Heiko Maas plötzlich spurlos, nachdem er eine Rede zum Thema gehalten hatte.

Bundestag: Heiko Maas verschwindet plötzlich

Die Grünen-Abgeordnete Britta Haßelmann beantragte daraufhin eine Sitzungsunterbrechung.

Minuten später erschien Heiko Maas wieder im Saal und entschuldigte sich. Es habe eine Terminkollision gegeben. „Aber ich werde jetzt bis zum Ende der Debatte natürlich hier bleiben“, so Maas.

„Nach Einsicht sieht das nicht aus“

Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann, zeigte jedoch wenig Verständnis: „Die Bundesregierung macht einen immer schlechteren Eindruck: Politisch gelingt ihr nichts mehr. Und jetzt geht ihr auch noch jeder Anstand dem Parlament gegenüber verloren“, lautete der Kommentar des FDP-Politikers.

Das Parlament vertritt den Souverän. Der Minister kann sehr wohl die Debatten (in der Kernzeit des Bundestages, die in seine Zuständigkeit fallen) bei seiner Terminplanung berücksichtigen. Und ansonsten, kann er sich ordnungsgemäß abmelden/entschuldigen - hatte er nicht gemacht. — Matthias Hauer (@MatthiasHauer) January 31, 2020

Und CDU-Mann Matthias Hauer schrieb via Twitter: „Das Parlament vertritt den Souverän. Der Minister kann sehr wohl die Debatten (in der Kernzeit des Bundestages, die in seine Zuständigkeit fallen) bei seiner Terminplanung berücksichtigen. Und ansonsten, kann er sich ordnungsgemäß abmelden/entschuldigen - hatte er nicht gemacht.“

Und weiter: „Er hat dann - nach der Debatte und noch während der Abstimmung darüber - den Saal direkt wieder verlassen. Nach Einsicht sah das nicht aus. (pen, dpa)