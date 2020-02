Eklat bei beliebter Talkshow: Gäste sagen reihenweise ab – dann versucht der Sender DIESEN Trick

Kontroverse Gäste sind erst einmal eine schlechte Voraussetzung für eine Talkshow.

Die Gästeauswahl der Redaktion von „Talk im Hangar 7“ (Servus TV) sorgte allerdings für einen Eklat.

Thilo Sarrazin: Talkshowgäste sagen ab

Eingeladen war Sachbuchautor und Noch-SPD-Mitglied Thilo Sarrazin. Der 74-Jährige ist wegen seiner umstrittenen Bücher, die Kritikern als rassistisch gelten, eine Reizfigur.

So sehr, dass reihenweise die Talkgäste absprangen.

Etwa der ebenfalls eingeladene Journalist Hasnain Kazim - er machte seine Absage via Twitter öffentlich: „Es freut mich, dass Sie grundsätzlich Interesse an meiner Arbeit und auch an meinen Standpunkten zum Thema Debattenkultur haben. Einer davon ist, dass nicht jede ‚Meinung‘ eine Meinung ist. Und auch, dass man nicht jedem Bullshit, jedem Rassismus, jeder Menschenverachtung, die im Deckmantel einer Meinung daherkommt, eine Bühne bieten sollte.“

Rechtsextremisten gebe man keine Redezeit, findet er. „Und man lädt auch nicht Thilo Sarrazin in eine Talkshow ein. (...) Gerne ein anderes Mal, wenn Sie Menschen einladen, die von mir aus gänzlich gegensätzliche Ansichten zu diesem Thema haben - aber anständig sollten diese Menschen allesamt sein. Herr Sarrazin ist es nicht.“

Teilnahme von Thilo Sarrazin verheimlicht?

Auch die österreichische Grünen-Politikerin Berivan Aslan sagte ab: „Ich habe nicht erwartet, dass ich am Holocaust-Gedenktag zu einer Talk-Show mit Thilo Sarrazin eingeladen werde.“

Auch die Autorin Sibel Schick bekam eine Einladung zur Talkshow - offenbar ohne den Hinweis, dass Thilop Sarrazin zu Gast sein würde. „Nachdem Hasnain Kazim und Berîvan Aslan ihre Absagen mit Sarrazins Teilnahme begründet haben, kommuniziert die Redaktion offenbar seine Teilnahme nicht mehr in den Anfragen. Finde ich krass, wenn ich ehrlich bin“, twitterte sie.

In der Sendung sprachen dann unter anderem Thilo Sarrazin, der umstrittene Autor und AfD-Berater Thor Kunkel, Ex-SPÖ-Politiker Josef Kalina und die Journalistin Barbara Tóth.

Schon einmal sagten Gäste ab

Schon einmal hatte der österreichische „Red Bull“-Sender Servus TV wegen seiner Gästeauswahl bei „Talk im Hangar 7“ für Ärger gesorgt. Im April 2019 war Götz Kubitschek zu Gast in der Talksendung.

Neben Kubitschek wirkt jemand wie Björn Höcke, Kopf des rechtsextreme Flügels der AfD, fast gemäßigt. Seine Kritiker nennen ihn gern „Salonfaschist“, er hat der sogenannten Identitären Bewegung eine Strategie gegeben: Nazi-Ideologie in salonfähige Sprache zu gießen.

Auch damals hatten einige Gäste ihre Teilnahme an der Talkshow abgesagt. (pen)