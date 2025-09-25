Erneut Drohnen über Dänemark! Nächster Flughafen liegt lahm

Zwei Tage nach der Sperrung des Kopenhagener Flughafens gab es erneut Drohnensichtungen in Dänemark. In der Nacht zu Donnerstag (25. September) wurden unbekannte Drohnen über vier Flughäfen gemeldet. Sie verließen die Orte von selbst, erklärte die Polizei. Betroffen waren Aalborg, Esbjerg, Sönderborg und der Luftwaffenstützpunkt Skrydstrup.

Der Flughafen Aalborg im Norden gehört zu den größten des Landes. Wegen der Drohnen wurde er vorübergehend geschlossen. Erst nach einigen Stunden konnte er wieder öffnen. Polizeichef Jesper Böjgaard Madsen erklärte: Es sei nicht möglich gewesen, die Drohnen abzuschießen.

Drohnen legen nächste Flughafen lahm

Die Polizei von Südjütland berichtete von weiteren Sichtungen. Am Mittwochabend gingen „mehrere Meldungen über Drohnen-Aktivitäten an den Flughäfen in Esbjerg, Sönderborg und Skrydstrup“ ein. Die Flughäfen in Esbjerg und Sönderborg blieben geöffnet, weil bis Donnerstagmorgen keine Flüge geplant waren. In Skrydstrup blieb die Lage ebenfalls ohne Folgen.

Nach Angaben der Polizei flogen die Drohnen „mit Lichtern“. Sie seien „vom Boden aus“ gesehen worden. Unklar bleibt, um welche Modelle es sich handelt. Auch das Motiv ist ungeklärt. Die Polizei erklärte, sie „untersuche den Vorfall in Zusammenarbeit mit dem dänischen Geheimdienst PET und den Streitkräften, um die Umstände zu klären“.

Bereits am Montagabend (22. September) musste der Kopenhagener Flughafen schließen. Drohnen flogen über das Gelände. Rund 100 Flüge fielen aus, 31 weitere wurden umgeleitet. Erst am Dienstagmorgen öffnete der Flughafen erneut. Tausende Passagiere waren betroffen und der Luftverkehr geriet erheblich ins Stocken.

Vorfall in Kopenhagen als „Angriff“ gewertet

Wer für die Störungen verantwortlich war, blieb offen. Regierungschefin Mette Frederiksen nannte den Vorfall den „bislang schwersten Angriff auf die kritische Infrastruktur Dänemarks“. Auch Oslo stoppte kurzzeitig Flüge wegen Drohnen.

Zudem meldeten Polen, Estland und Rumänien in der zurückliegenden Woche russische Luftraumverletzungen. Die Nato sprach von gezielten Provokationen, Russland wies die Vorwürfe zurück. Unter anderem der ukrainische Präsident Selenskyj äußerte den Verdacht, dass Russland hinter den Drohnen in Dänemark stecken könnte. (mit AFP)

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.