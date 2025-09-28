Deutschland hilflos gegen Drohnen? Ein Insider sieht schwarz

Luftraumverletzungen durch russische Drohnen beherrschen seit einiger Zeit die Schlagzeilen. In Polen, Estland und Dänemark kam es zuletzt zu Drohnenvorfällen; auch in Schleswig-Holstein wurden mehrere Flieger gesichtet.

Der neue Luftabwehrplan soll die Bundeswehr gegen Drohnen-Attacken wappnen. Doch laut Militärexperten wäre Deutschland im Falle eines ernsthaften Drohnenangriffs schutzlos ausgeliefert. Mehr dazu in der Fotostrecke.

Schon gelesen? ++“Unerträglich” – Merz entsetzt über das neue Hamas-Video++

So schlimm steht es um Deutschlands Drohnenabwehr:

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat vor, die Kompetenzen der deutschen Truppen in puncto Drohnenabwehr zu erweitern. Sprich: Die Bundeswehr soll Drohnen abschießen dürfen. Foto: IMAGO / dts Nachrichtenagentur; IMAGO / Sven Simon Laut dem neuen Plan darf ein unbemanntes Luftfahrzeug abgeschossen werden, auch wenn der Verdacht besteht, dass Menschenleben oder eine kritische Anlage gefährdet sind. Foto: IMAGO/Sven Eckelkamp Auf Anfrage der Bild bezeichnete ein hochrangiger Mitarbeiter der deutschen Rüstungsindustrie die aktuelle Verteidigungslage als desolat: „Die deutsche Drohnen-Abwehr ist nahezu nicht existent.“ Laut dem Experten erschwert sich die Verteidigung kritischer Infrastruktur vor Drohnenangriffen auch dadurch, dass die deutschen Luftabwehrsysteme entweder an der NATO-Ostflanke oder in der Ukraine stehen. Foto: IMAGO/NurPhoto Der Flakpanzer Gepard war laut dem Rüstungsexperten „das einzige voll taugliche System zur Drohnen-Abwehr“, das die Bundeswehr hatte. Seine Außerdienststellung sei ein „ganz großer Fehler“ gewesen. Foto: IMAGO/Björn Trotzki Die Bundeswehr habe „viel zu wenige mobile Systeme, die die Detektion im großen Stil möglich machen“, bestätigte der Experte in der Bild. Foto: IMAGO/SNA Innenexperte Marc Henrichmann (CDU) betonte die Notwendigkeit von schnellem Entscheidungsvermögen angesichts von Drohnenangriffen: „Lange Befehlsketten oder unklare Zuständigkeiten passen nicht zu einem Gegner, der uns täglich attackiert.“ Foto: IMAGO/photothek

Auch spannend: