Deutschland hilflos gegen Drohnen? Ein Insider sieht schwarz

Ein neues Gesetz soll die Bundeswehr gegen Drohnen wehrfähig machen. Für einen echten Drohnenkrieg sei Deutschland jedoch nicht bereit.
Luftraumverletzungen durch russische Drohnen beherrschen seit einiger Zeit die Schlagzeilen. In Polen, Estland und Dänemark kam es zuletzt zu Drohnenvorfällen; auch in Schleswig-Holstein wurden mehrere Flieger gesichtet.
Der neue Luftabwehrplan soll die Bundeswehr gegen Drohnen-Attacken wappnen. Doch laut Militärexperten wäre Deutschland im Falle eines ernsthaften Drohnenangriffs schutzlos ausgeliefert. Mehr dazu in der Fotostrecke.