  1. DerWesten.de
  2. Politik

  3. Deutschland hilflos gegen Drohnen? Ein Insider sieht schwarz

Veröffentlicht inPolitik

Deutschland hilflos gegen Drohnen? Ein Insider sieht schwarz

von Yury Malakhov

Ein neues Gesetz soll die Bundeswehr gegen Drohnen wehrfähig machen. Für einen echten Drohnenkrieg sei Deutschland jedoch nicht bereit.

Deutsche Drohnenabwehr: Ein Experte malt ein düsteres Bild.
© IMAGO / dts Nachrichtenagentur; IMAGO / Sven Simon

Ukraine, Pakistan, Iran: Überall Kriege und Konflikte - kein Frieden in Sicht

Luftraumverletzungen durch russische Drohnen beherrschen seit einiger Zeit die Schlagzeilen. In Polen, Estland und Dänemark kam es zuletzt zu Drohnenvorfällen; auch in Schleswig-Holstein wurden mehrere Flieger gesichtet.

Der neue Luftabwehrplan soll die Bundeswehr gegen Drohnen-Attacken wappnen. Doch laut Militärexperten wäre Deutschland im Falle eines ernsthaften Drohnenangriffs schutzlos ausgeliefert. Mehr dazu in der Fotostrecke.

Schon gelesen? ++“Unerträglich” – Merz entsetzt über das neue Hamas-Video++

So schlimm steht es um Deutschlands Drohnenabwehr:

„Feuer frei“ bei Drohnen-Attacken
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat vor, die Kompetenzen der deutschen Truppen in puncto Drohnenabwehr zu erweitern. Sprich: Die Bundeswehr soll Drohnen abschießen dürfen. Foto: IMAGO / dts Nachrichtenagentur; IMAGO / Sven Simon
Eingriffsbefugnisse der Bundeswehr werden erweitert
Laut dem neuen Plan darf ein unbemanntes Luftfahrzeug abgeschossen werden, auch wenn der Verdacht besteht, dass Menschenleben oder eine kritische Anlage gefährdet sind. Foto: IMAGO/Sven Eckelkamp
Experte: Deutsche Drohnenabwehr „nicht existent“
Auf Anfrage der Bild bezeichnete ein hochrangiger Mitarbeiter der deutschen Rüstungsindustrie die aktuelle Verteidigungslage als desolat: „Die deutsche Drohnen-Abwehr ist nahezu nicht existent.“
Deutsche Luftabwehrsysteme verlagert
Laut dem Experten erschwert sich die Verteidigung kritischer Infrastruktur vor Drohnenangriffen auch dadurch, dass die deutschen Luftabwehrsysteme entweder an der NATO-Ostflanke oder in der Ukraine stehen. Foto: IMAGO/NurPhoto
Außerdienststellung von Gepard sei ein "Fehler" gewesen
Der Flakpanzer Gepard war laut dem Rüstungsexperten „das einzige voll taugliche System zur Drohnen-Abwehr“, das die Bundeswehr hatte. Seine Außerdienststellung sei ein „ganz großer Fehler“ gewesen. Foto: IMAGO/Björn Trotzki
Schwachstelle: Drohnendetektion
Die Bundeswehr habe „viel zu wenige mobile Systeme, die die Detektion im großen Stil möglich machen“, bestätigte der Experte in der Bild. Foto: IMAGO/SNA
Umdenken bei der Verteidigung vonnöten
Innenexperte Marc Henrichmann (CDU) betonte die Notwendigkeit von schnellem Entscheidungsvermögen angesichts von Drohnenangriffen: „Lange Befehlsketten oder unklare Zuständigkeiten passen nicht zu einem Gegner, der uns täglich attackiert.“ Foto: IMAGO/photothek

Auch spannend:

„Reden wir drüber“ Unser Videoformat zu aktuellen und kontroversen politischen Themen. Hier entlang >>

An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden.

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung