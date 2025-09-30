Putin im Drohnen-Rausch – jetzt müssen sogar russische Kinder ran

Sie sind die neue große Angst, die Europa in Atem hält – Drohnen sind für die meisten längst keine interessanten Flugspielzeuge oder Kameraequipment für beeindruckende Landschaftsaufnahmen mehr, sondern bittere Bedrohung. Putin setzt sie seit Beginn des Krieges massiv ein. Sie treffen Soldaten und Wohngebiete in der Ukraine, fliegen mittlerweile auch in polnischem Luftraum.

Um das Geschwader weiter am Laufen zu halten, will Putin nun sogar Kinder im Umgang mit Drohnen lernen. Im russischen Krasnodar eröffnete jetzt die erste offizielle Drohnenschule.

Fit für die Drohne! So will Putin russische Kinder kriegstüchtig machen

„Dort sollen Kinder lernen, Drohnen zusammenzubauen und zu bedienen“, erklärte Bürgermeister Jewgeni Naumow auf Telegram, wie Watson zitiert. Das Lehrprogramm umfasse auch 3D-Druck und Simulationen von Drohneneinsätzen. Offiziell heißt es, die Ausbildung diene vor allem motorischen Fähigkeiten, die Kinder würden auch Dinge lernen. Videos der Schule zeigen allerdings Uniformen, Flaggen und patriotische Rituale. Putin baut damit eine neue Generation auf, eine, die wohl früher eine Kampfdrohne fliegen können wird als ein Auto fahren.

Die Lehrer sind Veteranen, die an der Front kämpften. Sie vermitteln nicht nur Technik, sondern ein klares Feindbild. Eltern sehen ihre Kinder damit in einer militärischen Maschinerie gefangen. Denn offensichtlich ist: Hinter der Schule steckt eine systematische Militarisierung. Putin selbst treibt diesen Kurs entschlossen voran.

Schon im August kündigte das russische Bildungsministerium an, das Propagandaprogramm „Wichtige Gespräche“ massiv auszubauen. Es richtet sich nun auch an Kindergärten. Das Ziel ist klar: Patriotismus verankern, Kriegsbereitschaft wecken, Zweifel an der Richtigkeit des Krieges gegen die Ukraine verdrängen. Putin nutzt Bildung, um seine Macht langfristig zu sichern.

Wie reagieren die Eltern?

Bislang scheint die Anmeldung an der Schule aus freien Stücken zu geschehen. Mehr oder weniger, es kommt darauf an, an welcher Schule die russischen Eltern einen Platz für ihre Sprösslinge finden. Dass die Kinder dort jedoch ganz offensichtlich kriegstüchtig gemacht werden und das durchaus bedeuten kann, dass sie sich in nicht allzu langer Zeit in unmittelbarer Nähe zur Front wiederfinden, das ist gewiss auch den Eltern der Kinder klar.

Putin bringt ohnehin immer mehr Familien gegen sich auf, die ihre erwachsenen Söhne an den Ukraine-Krieg verlieren. Würden sich nun auch die Eltern Minderjähriger und jüngerer Kinder anschließen, würden die russischen Zivilisten eine nicht allzu kleine Gruppe Protestierender bilden.

Auch andere Länder setzen auf militärische Inhalte. Auch in der Ukraine lernen Kinder, Drohnen zur Verteidigung zu fliegen.