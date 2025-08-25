Gewalttat in Dresden wird Thema in USA – „Merz muss das verstehen“

Ein brutaler Messerangriff in einer Dresdner Straßenbahn sorgt für Entsetzen: Ein 21-jähriger US-Amerikaner wurde schwer verletzt, als er versuchte, eingeschüchterte Frauen zu verteidigen. Während die Polizei einen Tatverdächtigen festnahm, der bereits mehrfach auffällig geworden war, bleibt der eigentliche Messertäter weiterhin flüchtig. Die Freilassung des Verdächtigen hat heftige Diskussionen ausgelöst, während die Ermittlungen laufen.

Messerangriff in Dresden: Eskalation in der Straßenbahn

Ein brutaler Messerangriff erschüttert Dresden: In einer Straßenbahn wurde ein 21-jähriger US-Amerikaner schwer verletzt, als er versuchte, weibliche Fahrgäste vor Belästigungen zu schützen. Laut Polizei begann die Auseinandersetzung in der Nacht auf Sonntag gegen 0:25 Uhr in der Linie 7 in Richtung Pennrich. Zwei Männer aus einer Gruppe hatten Frauen belästigt. Der junge Amerikaner schritt ein und wurde durch Messerstiche im Gesicht verletzt. Blutspuren und Taschentücher auf dem Boden der Tram zeugen von der dramatischen Tat.

Die beiden Täter flüchteten zunächst vom Tatort. Wenig später nahm die Polizei in der Nähe einen Verdächtigen fest. Der 21-jährige Syrer Majd A. hatte versucht, mit einem E-Scooter zu entkommen. Laut Polizei ist er kein Unbekannter: Wegen gefährlicher Körperverletzung, räuberischen Diebstahls und unerlaubter Einreise ist er bereits bekannt. Die Ermittlungen laufen nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Lebensgefahr besteht für das Opfer nicht, wie die „Bild“ berichtet.

Freilassung des Verdächtigen sorgt für Kritik

Überraschend sorgte die Freilassung von Majd A. für Diskussionen. Die Staatsanwaltschaft entschied, keinen Haftbefehl zu beantragen. Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt erklärte gegenüber der „Bild“: „Dem Verdächtigen kann der Messerangriff nicht zugerechnet werden.“ Ermittler gehen davon aus, dass der zweite flüchtige Tatbeteiligte die schweren Verletzungen mit dem Messer verursacht hat. Verdunklungs-, Flucht- oder Wiederholungsgefahr sei nicht gegeben. Majd A. habe außerdem einen festen Wohnsitz.

Kritik an der Tat kam auch aus den USA. Der US-Diplomat Richard Grenell beschwerte sich auf X in der Hinsicht über das Vorgehen und nahm dabei auch Bundeskanzler Friedrich Merz in die Mangel. „Merz muss verstehen, dass die Deutschen krank und müde sind über diese schwache und „woke“ Reaktion.“

Nach neuesten Erkenntnissen hatte die Tat mehrere Phasen. Majd A. soll das Opfer zunächst mit Faustschlägen attackiert haben. Der zweite Mann kehrte anschließend mit einem Messer zurück und verletzte den US-Amerikaner schwer. Ermittler werten dies als Einzeltat, auch wenn weiter gegen beide Männer ermittelt wird.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.