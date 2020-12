Dortmund: Führender Neonazi verlässt die Stadt – doch das ist kein Grund zum Durchatmen

Dortmund. Der deutschlandweit bekannte Neonazi Michael Brück ist aus Dortmund weggezogen. Brück war neben Siegfried Borchardt – genannt „SS-Siggi“ – so etwas wie die Galionsfigur der Dortmunder Neonazi-Szene.

Über Jahre stand er an der Spitze der extrem rechten Splitterpartei Die Rechte, saß für sie sogar im Stadtrat. Nun hat der Neonazi seine Zelte in Dortmund abgebrochen und ist eigenen Auskünften zufolge nach Mitteldeutschland gezogen. Linke Aktivisten hatten ihn in Chemnitz wiedererkannt.

Michael Brück – Neonazi mit Politiker-Image

Wer ist Michael Brück? Brück sei eine bekannte Person in der Szene geworden, „weil er nicht wie andere seiner Kameraden durch Gewalt und Verurteilungen auffällt", sagt der freie Journalist und Beobachter der rechten Szene in Dortmund, David Peters. „Brück weiß ganz genau, wo die juristischen Grenzen verlaufen und agiert da auch ganz geschickt im Rahmen der Legalität."

Dortmunder Neonazi Michael Brück (Die Rechte) bei einer Demonstration im Januar. Inzwischen ist Brück offenbar nach Chemnitz gezogen. Foto: imago images / Reichwein

Brück habe sich dabei zu einem „Neonazi-Politiker“ entwickelt, „sich ein politisches Image verschafft, fiel dabei durch rassistische und antisemitische Anfragen auf." Zur Erinnerung: 2014 wollte "Die Rechte" die Zahl der jüdischen Menschen in Dortmund ermitteln lassen. Dennis Giemsch, damals im Stadtrat, argumentierte daraufhin, diese Zahl sei relevant für die Parteiarbeit.

Dass Brück nun aus Dortmund wegzieht, werde aber „medial überbewertet“, so Peters. Der Wegzug eines Neonazis sei keine besondere Situation. Im Nazi-Kiez gebe es immer wieder eine gewisse Fluktuation. „Er ist ein Neonazi von vielen in Dortmund, die Szene ist nicht komplett abhängig von ihm. Da werden sich jetzt andere hervortun, wie Matthias Deyda, der für Brück schon im Rat der Stadt sitzt, oder Alexander Deptolla.“

Steht die Dortmunder Neonazi-Szene vor einem Richtungswechsel

Deyda und Deptolla könnten auch für einen Richtungswechsel in der Szene stehen. „Die Partei Die Rechte hat sich aus einer Kameradschaftsstruktur entwickelt, die sehr gewalttätig war. Und um ein Verbot zu umgehen, hat man sich in einer Partei organisiert. Das war dann nicht mehr so eine krasse ‚Hau-drauf-Mentalität‘. Jetzt stellen wir fest, dass gerade durch Erstarken der AfD 'Die Rechte' in politischen Zusammenhängen nicht mehr so erfolgreich ist“, führt Journalist Peters aus und verweist auf die vergangene Europa- und Kommunalwahl. Dort verlor Die Rechte ihren Fraktionsstatus, da die NPD aus dem Rat der Stadt flog. Die Partei musste hohe finanzielle Einbußen hinnehmen.

„Das könnte bedeuten, sie schlagen jetzt wieder einen mehr aktionistischen Weg ein: mehr Demonstrationen und auch mehr Gewalt. Man könnte fast befürchten, es entwickelt sich wieder zurück in Richtung einer Kameradschaft. Aber das muss man abwarten, zum aktuellen Zeitpunkt ist das schwer abzuschätzen“, so Peters Einschätzung.

Ist die Dortmunder Nazi-Szene durch den Wegzug eines ihrer Wortführer jetzt weniger gefährlich? Könnte der berüchtigte „Nazi-Kiez“ im Stadtteil Dorstfeld vielleicht bald sogar der Vergangenheit angehören? „Auf keinen Fall“, warnt Peters.

Dortmund: Rechte Szene in Dortmund seit langem sehr aktiv

Seit Jahrzehnten ist die rechte Szene in Dortmund tief verwurzelt. Anfang der 80er Jahre war es zunächst der Fußball, über den die Szene erstmals ins Blickfeld der Öffentlichkeit geriet. Siegfried Borchardt gründete den Dortmunder Fanclub „Borussenfront“ und baute im Dortmunder Umfeld mehrere Kameradschaften auf. Bis heute sind die Neonazis in Dortmund gut organisiert.

„Ich würde sagen, dass man die Dortmunder Neonazi-Szene als die maßgebliche Szene in Westdeutschland bezeichnen kann. Sie ist nicht nur eine der zahlenmäßig größten, sondern verfügt auch über etliche rechte Szene-Größen“, analysiert Peters. Als freier Journalist berichtet er seit vielen Jahren über die Neonazis. Mal von Demonstrationen, mal aus dem Gericht.

Der sogenannte Nazi-Kies in Dortmund-Dorstfeld. Foto: imago images / Jochen Tack

Sicher sei die rechte Szene stark in Dortmund. Der Nazi-Kiez, wie er genannt wird, sei jedoch eher ein Mythos „Es sind in Wirklichkeit nur zwei oder drei kleine Straßen, in denen Nazis oder Nazi-WGs zusammenwohnen. Dortmund-Dorstfeld ist zwar durch die Präsenz der Neonazis gefährlich, aber es ist kein Nazi-Kiez, wie die Szene gerne behauptet.“

Nachrücker mit hohem Gewaltpotenzial

Im Blickpunkt stehen nun die, die das durch Brücks Wegzug entstehende Machtvakuum füllen könnten: Matthias Deyda und Alexander Deptolla. Beide seien, so Peters, „keine Politiker“ – im Gegenteil. Deyda zeige im Rat an politischer Teilhabe nur wenig Interesse, „Deptolla kommt aus der Hooligan- und Kampfspot-Szene. Er ist sehr gewaltaffin.“

Bei der „Querdenken“-Demonstration gestern in #Duesseldorf marschierten auch rund 300-400 Neonazis und Hooligans auch. Darunter auch eine Reisegruppe aus #Dortmund um KdN-Organisator Alexander Deptolla.



Fotos auf Flickr:#dus0612 #nonazisdo https://t.co/jlMfKI2B3t — David Peters (@dap_dortmund) December 7, 2020

Deptolla ist zudem europaweit in der Neonazi-Szene bestens vernetzt. Er ist Mitorganisator des „Kampf der Nibelungen“, in der Vergangenheit eines der wichtigsten Events für die Szene und ein gefährlicher Schmelztiegel von Rechten, Hooligans, Kampfsportlern und Rockern. 2017 und 2018 war es laut dem Fanforscher Robert Claus das größte Kampfsportevent der militanten Neonaziszene in Westeuropa. Die Kämpfer, häufig Neonazis aus ganz Europa, vor allem dem Osten.

Der Dortmunder Neonazi Alexander Deptolla - auf den der KdN auch steuerrechtlich angemeldet ist - wird in arge Erklärungsnöte gegenüber seinen Kameraden kommen, die schon 2019 auf ihr bezahltes Ticket nachdrücklich bestanden. — Robert Claus (@RobertClaus13) September 26, 2020

Dortmunder Neonazis als Gäste bei Neonazi-Kampfturnieren

Auch Mitglieder der Dortmunder Neonazi-Szene gehörten zu den Zuschauern des seit 2013 stattfindenden Kampfsportevents. 2019 verbot das Oberverwaltungsgericht Bautzen den Kampf, in diesem September fand eine Razzia gegen die Veranstalter statt. Diese kündigten an, sich vorerst auf den Kleidungsverkauf zu fokussieren. Der „Kampf der Nibelungen“ ist ein Erkennungszeichen der Rechten geworden.

Ein weiterer Faktor, der die Dortmunder Szene für die Zukunft so schwer einzuschätzen macht, seien Haftstrafen. „Mehrere Dortmunder Neonazis sitzen aktuell in Haft, unter anderem wegen Gewalttaten oder Volksverhetzung. Die Polizei hat da inzwischen auch ein gewisses Interesse, die Szene zu schwächen“, erklärt Peters. Im Jahr 2021 könnten zumindest zwei wichtige Akteure in die Szene zurückkehren. (dav)