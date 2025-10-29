Abschaffung des Doppelpasses: Als wäre Deutschland das Schlaraffenland

Jetzt rütteln CDU/CSU an der doppelten Staatsbürgerschaft! Nach der Stadtbild-Debatte sprechen sich prominente Innenpolitiker der Union für ein Ende des Doppelpasses aus. Das wäre ein fatales Signal ! Ein Kommentar.

Bei Migranten mit zwei Pässen müsse man sich fragen: „Ist die Liebe, die Identifikation mit unserem Land am Ende vielleicht doch nicht so groß und geht es vielleicht vielmehr darum, die mit dem deutschen Pass garantierten Vorteile zu erhalten?“, so die CDU-Innenexpertin Cornell Babendererde laut „Bild“.

„Hier bist du willkommen“

Was für ein Selbstbild von Deutschland muss man eigentlich in der Berliner Polit-Blase haben, um sich so zu äußern? Unser Land ist zwar immer noch die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt mit einem starken Sozialstaat, doch auf dem absteigenden Ast. Die Unionspolitiker haben nicht verstanden, in welchen Wettbewerb Deutschland steckt. Wir stehen mit Ländern wie Kanada, Australien, Neuseeland, den Golfstaaten oder Singapur im Wettkampf um die besten Talente.

„Reden wir drüber“ Unser Videoformat zu aktuellen und kontroversen politischen Themen. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Möglichkeit einer doppelten Staatsbürgerschaft sagt aus: „Hier bist du willkommen! Nicht nur als Gastarbeiter, sondern als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft!“ Wenn man seinen bisherigen Pass und damit einen Teil seiner Identität und Herkunft abgeben muss, macht uns das nicht attraktiver als Einwanderungsland.

Doppelpass abschaffen wäre rückwärtsgewandt

Was anderes als die doppelte Staatsbürgerschaft können wir uns angesichts des dramatischen Fachkräftemangels in Branchen wie IT, Pflege oder Ingenieurswesen doch gar nicht leisten! Doch Teile der Union tun so, als wäre Deutschland in einer Position, die Hürden zu erhöhen, während andere Länder mit Steuerfreiheit und Doppelstaatsbürgerschaft qualifizierte Migranten anlocken.

Ein Doppelpass behindert Integration nicht. Ganz im Gegenteil, sie fördert die Integration. Die Menschen haben dann die Sicherheit, um sich hier in Deutschland eine Zukunft aufzubauen, Unternehmen zu gründen, sich politisch einzubringen. Es ist dann eben auch ihr Land.

Weitere Nachrichten für dich:

Der Vorstoß aus der Union ist rückwärtsgewandt und wieder der Versuch sich der AfD-Wählerschaft anzubiedern, die aber beim Original bleiben werden.