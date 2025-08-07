  1. DerWesten.de
  3. Donald Trump ohne Gnade! Diese Länder treibt er an den Rand des Ruins

Donald Trump ohne Gnade! Diese Länder treibt er an den Rand des Ruins

Donald Trump hat den Zoll-Hammer geschwungen. In dieser Bildergalerie verraten wir dir, welche Länder besonders leiden.

Neues Gesetz: So zerstört Trump den Klimaschutz

Mit der Ambition, das Handelsdefizit der USA gegenüber Europa und anderen Staaten auszugleichen, ist Donald Trump im Januar in das Weiße Haus eingezogen. In den Folgemonaten sollte er zahlreiche Zoll-Dekrete unterzeichnen, die weltweit für Unmut sorgten und die zahlreiche Wirtschaftsstandorte in große Sorgen versetzte. Seit Donnerstag (07. August) sind die Zölle für rund 70 Staaten aktiv. In dieser Fotostrecke verraten wir dir, welche Staaten Trump mit seinem Instrument an den Rand des Ruins treibt.

Seit Donnerstag (07. August) sind die von Donald Trump angekündigten Zölle in Kraft. Durch sie möchte der US-Präsident das Handelsdefizit der USA ausgleichen. Einige Staaten bringt er in extreme Nöte.
Einer jener Staaten ist Kanada. Den Nachbarn hat Trump mit einem Zollsatz in Höhe von 35 Prozent abgestraft. Kanada exportiert vor allem Energieprodukte, Fahrzeuge, Agrarprodukte und Rohstoffe in die USA. Im Jahr 2023 betrug der Exportanteil der USA an den kanadischen Gesamtexporten rund 77,6 Prozent.
Etwas darüber liegt der Zollsatz für die Schweiz, er beträgt 39 Prozent. Unsere Nachbarn exportieren vor allem Medikamente, Uhren, Maschinen, Kaffeekapseln, Käse und Schokolade in die Vereinigten Staaten.
Gegen Syrien hat Trump Zölle in Höhe von 41 Prozent verhängt. Vor dem Ausbruch des Bürgerkriegs waren Erdöl und landwirtschaftliche Produkte wie Baumwolle die wichtigsten Exportgüter. Nach dem Assad-Sturz haben die USA ihre Sanktionen aufgehoben, was den Handel zwischen den beiden Ländern theoretisch erleichtern sollte.
Die Zölle gegen Indien betrugen ursprünglich 25 Prozent, doch Trump hat den Satz jetzt verdoppelt . Die 50 Prozent werden fällig, weil Indien nach wie vor russisches Öl und Gas importiert. Indien exportiert neben Technik vor allem Textilien in die USA. Die Vereinigten Staaten sind der wichtigste Handelspartner von Indien, weshalb die Zölle als besonders schmerzhaft gelten.
50 Prozent hat Trump auch auf Produkte aus Brasilien erhoben. Neben Agrarprodukten und Rindfleisch beliefert Brasilien die USA vor allem mit Kaffee.