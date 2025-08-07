Donald Trump ohne Gnade! Diese Länder treibt er an den Rand des Ruins

Mit der Ambition, das Handelsdefizit der USA gegenüber Europa und anderen Staaten auszugleichen, ist Donald Trump im Januar in das Weiße Haus eingezogen. In den Folgemonaten sollte er zahlreiche Zoll-Dekrete unterzeichnen, die weltweit für Unmut sorgten und die zahlreiche Wirtschaftsstandorte in große Sorgen versetzte. Seit Donnerstag (07. August) sind die Zölle für rund 70 Staaten aktiv. In dieser Fotostrecke verraten wir dir, welche Staaten Trump mit seinem Instrument an den Rand des Ruins treibt.

