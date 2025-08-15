  1. DerWesten.de
  2. Politik

  3. Treffen mit Putin: Trump weiß es schon nach wenigen Minuten

Veröffentlicht inPolitik

Treffen mit Putin: Trump weiß es schon nach wenigen Minuten

Avatar-Foto von Dominik Göttker

Donald Trump trifft sich in Alaska mit Wladimir Putin. Was ist von dem Treffen zu erwarten? Der US-Präsident dämpft die Erwartungen.

© IMAGO/Will Oliver - Pool via CNP

Diese Folgen hätte ein Gebietstausch zwischen Russland und der Ukraine

Was passiert nach dem Treffen in Alaska.

Die ganze Welt blickt an diesem Freitag (15. August 2025) nach Alaska. Genauer gesagt nach Anchorage. Hier, wo einem schnell mal ein Elch auf der Straße begegnen kann, werden US-Präsident Donald Trump und Russlands Machthaber Wladimir Putin über das weitere Vorgehen bezüglich des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine sprechen. Viel Hoffnung auf Frieden gibt es derzeit nicht. Experten warnen davor, zu große Hoffnungen in das Treffen der beiden Alphatiere zu setzen. Und auch Donald Trump dämpft die Erwartungen, wie du in der Fotostrecke nachlesen kannst.

++ Jugendfotos von Donald Trump aufgetaucht: Seine Frisur war schon damals speziell ++

Was wird das Trump-Putin-Treffen bringen?

Donald Trump und Wladimir Putin. Auf dieses Treffen schaut die ganze Welt. Foto: IMAGO/Will Oliver – Pool via CNP
Am Freitag (15. August 2025) werden US-Präsident Donald Trump und Russlands Machthaber Wladimir Putin in Alaska aufeinandertreffen. Foto: imago images/Russian Look
Das Treffen in Anchorage wird mit Spannung erwartet. Geht es doch um nicht weniger als die Beendigung des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Foto: IMAGO/SNA
Große Hoffnung auf eine direkte Beendigung des Konfliktes hat aber nicht einmal Donald Trump selbst. Foto: IMAGO/NurPhoto
Vor seiner Abreise nach Alaska sagte der US-Präsident gegenüber Journalisten: „Es geht darum, herauszufinden, wo jeder steht. Wir werden es in den ersten Minuten schon wissen. Ich weiß schnell, ob wir eine schlechte oder eine gute Sitzung haben werden.“ Foto: IMAGO/Anadolu Agency
Demnach würde ein schlechtes Treffen schnell vorbei sein. Ein Gutes dagegen könnte nach Angaben des Präsidenten für raschen Frieden sorgen. Foto: Alex Wroblewski via www.imago-images.de
Dann jedoch müsste man aber auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit einbeziehen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire