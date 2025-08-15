Treffen mit Putin: Trump weiß es schon nach wenigen Minuten

Die ganze Welt blickt an diesem Freitag (15. August 2025) nach Alaska. Genauer gesagt nach Anchorage. Hier, wo einem schnell mal ein Elch auf der Straße begegnen kann, werden US-Präsident Donald Trump und Russlands Machthaber Wladimir Putin über das weitere Vorgehen bezüglich des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine sprechen. Viel Hoffnung auf Frieden gibt es derzeit nicht. Experten warnen davor, zu große Hoffnungen in das Treffen der beiden Alphatiere zu setzen. Und auch Donald Trump dämpft die Erwartungen, wie du in der Fotostrecke nachlesen kannst.
