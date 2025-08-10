  1. DerWesten.de
Donald Trumps dunkle Prophezeiung: „Sie sind die Nächsten“

Donald Trump sorgt mit seinen Aussagen mal wieder für Diskussionen. Was der US-Präsident angeblich gehört haben will.

US-Präsident Donald Trump hat mal wieder zum medialen Rundumschlag ausgeholt. Auf einer Pressekonferenz wurde der 79-Jährige auf den US-Moderator Stephen Colbert angesprochen. Dessen „The Late Show“ hatte der Sender CBS Anfang des Sommers abgesetzt. Trump ist sich sicher: Er wird nicht der Letzte sein, der gehen muss. Welche Superstars nach Meinung des US-Präsidenten auch bald ihre Sendungen verlieren werden, erfährst du in unserer Fotostrecke.

Donald Trumps Kampf gegen Late-Night-Shows

US-Präsident Donald Trump schlägt mal wieder verbal um sich. Foto: IMAGO/Stringer
Auf einer Pressekonferenz bekräftigte der Präsident, dass die „Anti-Trump-Comedy“ nicht funktioniere. Er verwies auf Moderator Stephen Colbert, dessen „The Late Show“ abgesetzt worden war. Foto: IMAGO/mpi99/MediaPunch
„Nun, es hat nicht funktioniert“, schimpfte Trump laut „The Independent“. Und weiter: „Und zwar schon seit langer Zeit, und ich würde sagen, praktisch von Anfang an. Colbert hat kein Talent.“ Doch bei Colbert soll es nicht bleiben. Foto: IMAGO/UPI Photo
Auch Jimmy Fallon, der in den USA die „Tonight Show“ moderiert, sollte sich Sorgen um seine Sendung machen. Wenn es nach Trump ginge. „Fallon hat kein Talent. Kimmel hat kein Talent. Sie sind die Nächsten“, so Trump. Foto: IMAGO/ZUMA Wire
Angeblich habe er sogar mitbekommen, dass Moderatoren wie Jimmy Kimmel oder Fallon bald ihre Shows verlieren werden. „Sie werden gehen. Ich habe gehört, dass sie gehen werden. Ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen, weil sie – wissen Sie, Colbert hat bessere Einschaltquoten als Kimmel oder Fallon“, so Trump. Foto: IMAGO/Jayne Kamin-Oncea
Die Moderatoren sind damit die nächsten in einer langen Reihe von Feindseligkeiten. Trump-Sprecherin Taylor Rodgers beispielsweise bezeichnete die Satire-Reihe „South Park“ als „viertklassige Serie“. Foto: imago images/Everett Collection
Und auch mit Hollywood-Legende Meryl Streep hat der US-Präsident so seine Probleme. Sie hatte bei den „Golden Globes“ im Jahr 2017 vor Trump gewarnt. Foto: IMAGO/ABACAPRESS