Donald Trump: Wird Tochter Ivanka seine Nachfolgerin 2024?

US-Präsident Donald Trump tritt bei den Wahlen im November erneut an, um seinen Platz an der US-Spitze zu verteidigen Wie geht es nach der Ära Donald Trump weiter? Theoretisch stehen auch seine Kinder für politische Karrieren in den Startlöchern Trump hat fünf Kinder aus drei Ehen. Wir verraten dir, welche als Kandidaten 2024 tatsächlich in Frage kämen

Am 3. November 2020 wird sich zeigen, ob Donald Trump erneut für vier Jahre ins Weiße Haus einziehen darf, oder er seinen Platz für den Demokraten Joe Biden räumen muss.

Die nächste Präsidentschaftswahl in den USA ist folglich für das Jahr 2024 vorgesehen. Könnte es dann – je nach Ausgang der Wahl im November dieses Jahres – zu einer Neuauflage oder sogar einer Fortsetzung der Trump-Dynastie an der Spitze der Vereinigten Staaten von Amerika kommen? Welche Chancen hat Ivanka Trump?

Donald Trump hat viele Kinder: Theoretisch könnte eines von ihnen für die Präsidentschafts-Kandidatur 2024 in Frage kommen. Foto: Imago Images; Montage: DER WESTEN

Donald Trump: Ein Kind als Kandidat für die Wahl 2024?

Donald Trump hat für einen US-Präsidenten zweifellos ein ungewöhnlich wechselhaftes Privatleben. Dass Politiker viele Kinder haben ist – mit Blick auf die EU-Politikerin Ursula von der Leyen – erst einmal nicht außergewöhnlich. Dass sie jedoch von drei verschiedenen Frauen stammen, schon eher.

Insgesamt hat Trump fünf Kinder:

Donald Junior (*1977)

Ivanka (*1981)

Eric (*1984)

Tiffany (*1993)

Barron (*2006).

Lediglich Barron ist dabei der gemeinsame Sohn von Donald und First Lady Melania Trump. Doch welcher der Trump-Sprösslinge käme für eine Kandidatur 2024 tatsächlich in Frage?

Donald Trump: Diese beiden Kinder scheiden als Nachfolger von vornherein aus

Auf den ersten Blick scheidet der jüngste Sohn von Donald Trump, Barron William Trump, aus. Er wird im März 2024 schließlich gerade erst 18 Jahre alt. Bleiben noch vier der Trump-Kinder als mögliche Kandidaten. Doch auch Tiffany Ariana, die Tochter von US-Schauspielerin Marla Maples und Donald Trump scheidet aus. Nicht nur, weil sie sich mit politischen Auftritten eher zurück hält, sondern auch, weil ihr das US-Wahlrecht einen Strich durch die Rechnung macht.

Tiffany Trump ist für die Wahl 2024 noch zu jung. Foto: imago images/UPI Photo

Voraussetzung für die US-Präsidentschaft ist nämlich ein Mindestalter von 35 Jahren. Im Oktober 2024 würde Tiffany Trump – Jahrgang 1993 – jedoch erst ihren 31. Geburtstag feiern. Eine Kandidatur wäre also noch zu früh. Bleiben noch Donald Trump Junior, Ivanka und Eric. Wir werfen einen genaueren Blick auf die drei Kinder.

Donald Trump Junior: Wird er als US-Präsident kandidieren?

Donald Trump Junior, meist nur verkürzt „Don“-Trump genannt, ist der älteste Sohn von Trump und seiner ersten Ehefrau Ivana Marie. Auch Ivana „Ivanka“ und Eric Trump gingen aus dieser Ehe hervor. Er studierte Wirtschaftswissenschaften an der University of Pennsylvania und stieg später bei „The Trump Organization“, dem Unternehmen seines Vaters ein.

Don Trump gilt selbst als glühender Verfechter der Politik seines Vaters, geht in einigen Positionen sogar noch weiter. Don zeigt sich regelmäßig an der Seite seines Vaters und scheint auch politische Ambitionen zu hegen. Von den Medien wurde er 2017 auch als potenzieller Kandidat der Republikaner für das Bürgermeisteramt in New York City gehandelt. Doch seine Umtriebe beim Wahlkampf seines Vaters 2016 könnten ihn für eine Kandidatur unwählbar machen.

Donald Trump Junior könnte seine Rolle in der Russland-Affäre zum Verhängnis werden. Foto: imago images/ZUMA Wire

Damals wurden ihm Kontakte zu einer russischen Anwältin nachgewiesen. Er musste vor dem US-Justizausschuss aussagen. Die Russland-Affäre ist für Dons-Gegenkandidaten ein gefundenes Fressen, gegen das er im Falle einer Kandidatur nur schwer ankommen wird. Doch wie sieht es mit seinem jüngeren Bruder aus?

Eric Trump als Nachfolger?

Eric Frederick Trump ist ebenfalls wie sein Bruder Don in der „The Trump Organization“ aktiv, studierte zuvor Management und Finanzen in Washington. Während er sich im Wahlkampf 2016 vergleichsweise im Hintergrund hielt, gab es in diesem Jahr offenere Unterstützung für seinen Vater. Indem er beispielsweise behauptete, der Aufruf zu Hause zu bleiben sei eine Strategie der Demokraten, um Trumps Wahlkampf zu sabotieren.

Eric Trump hätte wohl nur Außenseiterchancen. Foto: imago images/MediaPunch

2007 rief Eric die „Eric Trump Foundation“ ins Leben, die sich um kranke Kinder kümmert, stellte seine Arbeiten nach der Wahl seines Vaters jedoch ein. Es sollte nicht der Eindruck entstehen, dass er über die Hilfsorganisation Spenden für seinen Vater verwaltete. Der Organisation wurde wenig später jedoch vorgeworfen, Spendengelder für andere Zwecke abgezweigt zu haben. Eric könnte bei einer möglichen Kandidatur also mit weißer Weste ins Rennen gehen, im Gegenteil zu seinem Bruder Don. Doch hätte er eine Chance im familieninternen Duell gegen Ivanka?

Ivanka Trump wohl in der Pole-Position für die US-Wahl 2024

Ivana Marie „Ivanka“ Trump ist das zweitälteste Kind von Donald Trump. Sie war im Wahlkampf 2016 wohl am häufigsten an der Seite von Donald Trump zu sehen. Im Gegensatz zu ihrem Vater vermied sie jedoch heftige Angriffe gegen die Clintons aufgrund einer engen Freundschaft zu Hillarys Tochter Chelsea. Ein Schachzug, der sich für die heute 38-Jährige in zukünftigen Wahlen bezahlt machen könnte.

Wird Ivanka Trump auch eines Tages Präsidentin? Foto: imago images / UPI Photo

Nach der Wahl ihres Vaters bezog sie als Assistentin des Präsidenten ein Büro im Weißen Haus. Da Trumps Ehefrau Melania sich mit öffentlichen Statements zurückhält, wird sie auch als „First Daughter“ („Erste Tochter“) bezeichnet. Ivankas größtes Hindernis für eine Kandidatur 2024 ist allerdings nicht sie selbst, sondern ihr Ehemann Jared Kushner. Auch gegen ihn wird, wie bei Don Trump, wegen einer Zusammenarbeit von Trumps Wahlkampfteam mit russischen Stellen ermittelt.

Dennoch: Sollte sich eines der drei Trump-Kinder für 2024 in Stellung bringen, ginge an Ivanka wohl kein Weg vorbei. Bislang hat jedoch keines der Präsidenten-Sprösslinge ernsthafte Andeutungen gemacht. (dav)