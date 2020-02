Donald Trump: Irre Aussage über Coronavirus! „Wir haben es ...“

Das Coronavirus hält die Welt in Atem, allein in China gibt es offiziell über 17.200 Infizierte und 361 Todesopfer zu beklagen. In Deutschland sind bislang zehn Fälle bekannt. Das schürt die Angst vor einer Pandemie, gerade in Europa und in den USA.

Präsident Donald Trump hat am Freitag auf seine Weise reagiert und ein Einreiseverbot für Personen verhängt, die in den letzten 14 Tagen nach China gereist sind. Sie könnten das Virus übertragen, so Gesundheitsminister Alex Azar. Es gebe allerdings Ausnahmen für enge Familienangehörige von US-Bürgern sowie Ausländern mit ständiger Aufenthaltsgenehmigung.

Donald Trump tönt: „Wir haben es ausgeschaltet!“

Und DAS hätte laut Donald Trump dafür gesorgt, dass die Gefahr der Coronavirus-Ausbreitung in den USA gebannt sei! In einem TV-Interview mit „Fox News“ hat der 73-Jährige über das Coronavirus getönt: „Wir werden sehen, was passiert, aber wir haben es ausgeschaltet.“ Er hat die amerikanischen Maßnahmen gegen die gefährliche Lungenkrankheit als erfolgreich bewertet. Die verschärften Reisebeschränkungen sind seit Sonntag in Kraft.

Polizisten in der chinesischen Hauptstadt Peking. Zum Schutz vor dem Coronavirus tragen sie Masken. Foto: imago images / Kyodo News

Bislang elf Infizierte in den USA

Derweil hat die kalifornische Gesundheitsbehörde den elften Fall einer Coronavirus-Infektion in den USA bestätigt. Bei einem Ehepaar in San Benito County ist der Mann vor kurzem erst ins chinesische Wuhan gereist, hat die Krankheit offenbar an seine Frau übertragen. Keiner der beiden Patienten sei im Krankenhaus, so die verantwortlichen Behörden.

US-Gesundheitsbehörde: Risiken weiterhin niedrig

Neben diesen Fällen seien auch eine kranke Frau und ihre Familie in ihrem Haus in Santa Clara unter Quarantäne. Sie sei nicht so krank, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müsse. Es gebe keinen Zusammenhang mit dem ersten Fall einer Ansteckung in Santa Clara. Auch die Frau ist erst vor kurzem von einer Reise aus Wuhan zurückgekehrt. Die US-Gesundheitsbehörden stufen die Risiken für die Vereinigten Staaten weiterhin niedrig ein. (mg)