Donald Trump: Seine Mitarbeiter sind genervt – jetzt hintergehen sie den US-Präsidenten

Donald Trump blockiert weiterhin die Amtsübergabe an den gewählten Präsidenten Joe Biden. Auch fast drei Wochen nach der US-Wahl.

Doch nun greifen Mitarbeiter von Donald Trump zu drastischen Maßnahmen. Sie sollen den noch amtierenden Präsidenten hintergangen haben. Das geht aus einem Medienbericht von CNN hervor.

Donald Trump: Mitarbeiter hintergehen US-Präsidenten und machen DAS

Es scheint, als sei Donald Trump mittlerweile der einzige, der seine Wahlniederlage gegen Joe Biden nicht akzeptiert. Der noch amtierende Präsident weigert sich nämlich weiterhin seinen Nachfolger in dessen Amt einzuarbeiten.

Egal ob Glückwünsche aus aller Welt, die nicht an Biden weitergeleitet werden, oder aber auch die Einführung des Biden-Teams in die Regierungsgeschäfte. Dem allen stellt sich der 45. Präsident der USA quer.

---------------------------------------

Mehr zu Donald Trump:

Donald Trump: US-Präsident verlässt G20-Gipfel früher – weil er lieber seinem Lieblings-Hobby nachgeht

Donald Trump: Beobachter entdecken verblüffendes Detail am US-Präsidenten

Donald Trump: Er verteidigt den US-Präsidenten mit bizarrem Auftritt

---------------------------------------

Doch nun sollen sich erste Mitarbeiter der Trump-Regierung heimlich an Mitglieder des Übergangsteams von Joe Biden gewandt haben. Das geht aus einem Bericht von CNN hervor.

Gegenüber dem amerikanischen Nachrichtenunternehmen erklärte ein ehemaliger Trump-Beamte, dass er die Verpflichtung gegenüber dem Land über parteipolitische Erwägungen stelle. Die Informationen, die sie an Biden weitergeben würden, seien nicht dieselben wie in einem formellen Briefing, aber sie könnten so zumindest helfen.

-------------

Das ist Donald Trump:

Geboren am 14. Juni 1946 in New York City in den USA

Wurde in 2017 der 45. Präsident der Vereinigten Staaten

1971 bis 2017 war er der CEO des Konzerns Trump Organization

Vor allem in der Immobilienbranche machte Trump ein Milliardenvermögen

Er ist der erste US-Präsident ohne vorheriges politisches Amt oder militärischen Rang

------------

Ein anderer Mitarbeiter aus dem Weißen Haus, der vor einigen Monaten aus der Regierung Trumps ausgeschieden ist, berichtete, er schicke E-Mails an Personen, von denen er erwarte, dass sie künftig ähnliche Rollen wie er annehmen werden, und bot seine Hilfe an.

------------------------

Weitere News:

Lidl-Kunde bringt Pfandflaschen zurück – dann kriegt er krasse Ansage im Markt

Starbucks: Geheime Notiz – Kundin wird vor ihrem Ehemann heftig angeflirtet

Rewe-Kunde bestellt regelmäßig online - sein Fazit: „Katastrophal!“

------------------------

Es scheint also, dass selbst Berater, Beamte und Mitarbeiter des Trump-Teams nicht mit dem Handeln Trumps einverstanden sind. Wird nur noch Zeit, dass Donald selber einsieht, dass er verloren hat.