Trotz „echter Chance“: Trump schwächt Putin empfindlich

Das von Donald Trump formulierte Ultimatum läuft am Freitag (08. August) aus. Sollte Moskau bis dahin kein Interesse an Frieden signalisiert haben, wird Washington knallharte Zölle für Putin und seine wichtigsten Partner verhängen. Obwohl er nach dem Treffen seines Sondergesandten Witkoff mit dem Kreml-Chef „echte Chancen“ für ein diplomatisches Gespräch mit Selenskyj und Putin sieht, zieht er die wirtschaftlichen Daumenschrauben gewaltig an. Darüber hat die Bild berichtet.

Konkret geht es um höhere Zölle für Indien. Anstatt der bisherigen 25 Prozent, werden indische Waren ab dem 27. August mit 50 Prozent Zoll belegt. Trump hat am Mittwoch (06. August) ein entsprechendes Dekret unterzeichnet.

Trump erhöht Zoll für Indien

Der US-Präsident sieht sich zu diesem Schritt gezwungen, weil Putins Politik „eine ungewöhnliche und außergewöhnliche Bedrohung für die nationale Sicherheit“ der Vereinigten Staaten sei. Trumps Intention ist es, durch die Bestrafung der wichtigsten Handelspartner, Putins Kriegskasse sukzessive zu leeren.

Mit Indien trifft er einen der wichtigsten Handelspartner Moskaus. Neben China ist Indien der wichtigste Importeur russischer Waren, allen voran Erdgas und Öl werden von Neu-Delhi gekauft. Russland exportiert laut Spiegel pro Tag rund 1,7 Millionen Barrel Öl an Indien. Ein Barrel kostet im Handel aktuell knapp 68 US-Dollar. Demnach kaufte Indien im Juni Öl und Gas im Wert von 4,5 Milliarden Euro.

Indien erwägt Schritte zum Schutz des nationalen Interesses

„Wir betonen, dass diese Aktionen unfair, ungerechtfertigt und unvernünftig sind“, betonte Indiens Außenministerium mit Blick auf die Zoll-Anhebung von Trump. Man denkt darüber nach, Maßnahmen zu ergreifen, um das nationale Interesse zu schützen.

Fakt ist, dass Trump Indiens Wirtschaft empfindlich trifft. Im Jahr 2024 wurden Waren im Wert von rund 442,6 Milliarden US-Dollar aus Indien exportiert – der Löwenanteil ging in die USA (circa 87 Milliarden US-Dollar). Die Zollschranke macht indische Waren auf dem US-Markt deutlich unattraktiver, weshalb mit einem Rückgang des Exports gerechnet werden kann. Um der Bestrafung zu entgehen, müsste Indien seine Geschäfte mit Russland unmittelbar einstellen.