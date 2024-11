Donald Trump privat: Ein Riesen-Projekt trieb ihn in den Ruin

Kaum jemand hat in seiner Präsidentschaft so polarisiert wie Donald Trump. Besonders weil er der erste frühere US-Präsident der Geschichte ist, der von einem Gericht verurteilt wurde. Obwohl beim Skandal-Präsidenten noch immer viele Vorwürfe im Raum stehen, stärken ihm seine Wahlanhänger zur Präsidentschaftswahl 2024 weiterhin den Rücken.

Spannend dabei ist, zu erfahren, wie der Präsidentschaftskandidat zur US-Wahl 2024 privat lebt. Alle Infos zu Donald Trump, seinen Ehepartnerinnen und seinem Vermögen findest du in diesem Artikel.

Donald Trump privat: Vom Schul-Tyrann zum Immobilienmogul

Donald John Trump wurde am 14. Juni 1946 als viertes von fünf Kindern geboren. Väterlicherseits waren Trumps Familie deutsche Einwanderer, die ursprünglich Trumpf mit Nachnamen hießen. Der Unternehmergeist kommt bei Donald Trump nicht irgendwo her. Schon sein Vater Fred war als Immobilienunternehmer reich geworden. Dieser kam aus einfachen Verhältnissen, bis er sich zum Multi-Millionär hocharbeitete.

Donald Trump galt in der Schulzeit oft als aggressiv. Daraufhin schickte ihn sein strenger Vater auf die New York Military Academy. Auf diesem Privatinternat absolvierte Trump seinen High School Abschluss. Anschließend studierte er in New York sowie Philadelphia und stieg direkt ins Geschäft seines Vaters ein.

Donald Trump privat: DIESES Projekt verschluckte sein Vermögen

Schon mit 25 Jahren leitete Donald Trump die Firma und machte sich in der Immobilienbranche selbstständig. In New York ließ er zum Beispiel das Hyatt-Hotel und den Trump Tower bauen. Schließlich wollte der Immobilienmogul in das Glücksspiel-Geschäft einsteigen. In den 90er Jahren investierte er dafür in den Bau von Casinos. Doch sein Plan ging nach hinten los, da die Casinos kaum Gewinne einbrachten. Daraufhin konnte Trump seine Kredite nicht mehr zurückzahlen. Er verschuldete sich mit bis zu 3 Milliarden US-Dollar. Mittlerweile hat er sich aber wieder erholt, sein Vermögen wird laut Forbes in 2023 auf rund 2,5 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Privatclub Mar-a-Lago, Anwesen von Donald Trump in Palm Beach, Florida. Foto: imago images/imagebroker

2016 wurde Donald Trump zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten für die Republikaner gewählt. Während seiner Amtszeit lebte er wie seine Vorgänger im weißen Haus. Sein Amt trat er 2017 an, bis ihn 2021 sein demokratischer Konkurrent Joe Biden ablöste. Auch für die Präsidentschaftskandidatur 2024 ist er Wahlkampf-Tour.

Amtszeit und Kandidatur für 2024

In der Geschichte der USA ist er der erste frühere US-Präsident, gegen den Anklage erhoben wurde. So muss er fünf Millionen Dollar Schadensersatz wegen sexuellen Missbrauchs an die Klägerin E. Jean Carroll zahlen. Auch eine Schweigegeld-Zahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels wird Trump zum Verhängnis. Mit ihr soll er eine Affäre gehabt haben. Das Strafmaß für das Schweigegeld wird erst nach der Präsidentschaftswahl verkündet.

Ehepartnerin und Kinder

Donald Trump war bisher dreimal verheiratet und hat sich zweimal scheiden lassen. Seit 2005 ist der Ex-Präsident mit seiner dritten Ehepartnerin Melania verheiratet. Melania war auch seine First-Lady im weißen Haus. Dennoch soll er immer wieder Affären gehabt haben – so auch mit Stormy Daniels. Aus seinen Ehen gehen zwei Töchter und drei Söhne hervor. 1985 konnte er das Anwesen Mar-a-Lago in Florida erwerben. Neben seinem Anwesen hat er im Trump Tower in New York ein Penthouse.

