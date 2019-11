Donald Trump mit nacktem Oberkörper: Dieses Bild sorgt für Entsetzen

Donald Trump zeigt sich in der Öffentlichkeit in der Regel bekleidet.

Donald Trump wäre wohl manchmal gern ein anderer.

Am Mittwoch veröffentlichte der US-Präsident via Twitter ein Foto von sich: Zu sehen ist Donald Trump - oben ohne, mit nacktem Oberkörper, und Boxhandschuhen an den Händen.

Donald Trump mit freiem Oberkörper?

Allerdings gehört nur der Kopf dem echten Trump - der Körper ist der des jungen Sylvester Stallone in seiner Rolle als Boxer Rocky.

Warum Donald Trump die Fotomontage gepostet hat, weiß nur er selbst. Einen erklärenden Kommentar gab es nicht.

Dafür umso mehr Kommentare anderer Nutzer, die zwischen Entsetzen und grenzenlosem Spott die gesamte Bandbreite denkbarer Reaktionen spiegeln.

Das „Oben ohne“-Bild von Donald Trump wurde innerhalb weniger Stunden über 150.000 mal geteilt und eine halbe Million mal gelikt.

Donald Trump und Putin

Viele Nutzer bastelten ihrerseits Fotomontagen und entwickelten mehr oder minder absurde Szenerien: Etwa einen oberkörperfreien Wladimir Putin, der, anders als in der berühmten Originalaufnahme, nicht auf einem Pferd, sondern auf einer schwabbeligen Donald-Trump-Chimäre sitzt.

Captain Bone Spur!?!? Pffffft pic.twitter.com/TCuH7SMviA — Ivan Brumski (@brumski1) November 27, 2019

Andere versuchten sich gar nicht erst an Montagen, sondern posteten schlicht echte Bilder von Donald Trump, die zeigen: Vom muskulösen Kämpfer-Körper eines Rocky ist der echte Donald Trump sehr viel weiter entfernt, als er offenbar möchte.

„Ich habe Mitleid mit dir“

Manche Kommentare lesen sich deutlich bitterer und weniger amüsant. So wie diese:

Du bist der mächtigste Mensch der Welt, und du nutzt deine Macht nur, um Minderheiten wie die, zu der ich gehöre, zu verletzen und Kinder einzusperren. Aber du bist innerlich so gebrochen, dass ich mir als Arzt nicht helfen kann: Ich habe Mitleid mit dir.

Du bist so geisteskrank, es ist wirklich erschreckend.

Möglicherweise wollte Trump sich angesichts der Impeachment-Anhörungen als großer Kämpfer präsentieren, der wie Boxer Rocky alle Widerstände überwindet: Immerhin stammt das Bild des Stallone-Körpers aus dem Streifen „Rocky 3“, in dem der angeschlagene Protagonist noch einmal zeigt, dass er der beste Boxer ist.

Donald Trump: Vorwurf des Amtsmissbrauchs

Selbst wenn man sich auf diese bizarre Merkwürdigkeit einlässt, ist das eine völlig absurde Analogie, die zeigt, wie sehr Trump die Ernsthaftigkeit der Lage verkennt oder zumindest öffentlich missachtet: Die Figur Rocky ist ein Boxer, der vorübergehend nicht so gut in Form war. Donald Trump hingegen ist ein US-Präsident, dem Amtsmissbrauch vorgeworfen wird.