Donald Trump: Melania verkündet absurde Neuigkeit – und sorgt damit für Wut – „Schämen Sie sich“

Der (noch) amtierende US-Präsident Donald Trump ist dafür bekannt, sich immer wieder mit waghalsigen Aussagen zu blamieren oder die Welt zu irritieren – doch auch Ehefrau Melania hat nun mit einer Neuigkeiten aus dem Weißen Haus für Wut unter den Amerikanern gesorgt.

Während die First Lady neben Donald Trump eher zurückhaltend erschien, hat die Präsidentengattin mit einem neuen Projekt bewiesen, wie weit sie von den Problemen in den USA wirklich zu sein scheint.

Donald Trump: Dieses Projekt von Ehefrau Melania macht wütend

Die Tage von Donald Trump im Weißen Haus sind gezählt – aber das scheint Melania Trump nicht davon abzuhalten, sich über eine neue Renovierung auf dem Gelände des Präsidentensitzes zu freuen.

Denn wie das Weiße Haus am Montag in einer Mitteilung bekannt gab, freut sich die First Lady höchstpersönlich darüber, die Fertigstellung eines neuen Tennis-Pavillons auf dem Anwesen in Washington zu verkünden.

Das ist Donald Trump:

Geboren am 14. Juni 1946 in New York City in den USA

Wurde in 2017 der 45. Präsident der Vereinigten Staaten – im Januar 2021 wird er von Joe Biden abgelöst

1971 bis 2017 war er der CEO des Konzerns Trump Organization

Vor allem in der Immobilienbranche machte Trump ein Milliardenvermögen

Er ist der erste US-Präsident ohne vorheriges politisches Amt oder militärischen Rang

In einer Mitteilung wird 50-Jährige zitiert: „Ich freue mich, die Fertigstellung des Tennispavillons auf dem Gelände des Weißen Hauses bekannt zu geben. Vielen Dank an alle talentierten Handwerker, die dieses Projekt ermöglicht haben.“

Today, @FLOTUS announced the completion of the Tennis Pavilion on the White House grounds! https://t.co/CQeyDLPTHN — The White House (@WhiteHouse) December 7, 2020

Weiter heißt es: „Ich hoffe, dass dieser private Raum der zukünftigen Präsidentenfamilie als Ort der Entspannung und Versammlung dienen wird.“

Angesichts der aktuellen Corona-Krise, die vor allem in den USA nicht nur für Hunderttausende Tode, sondern auch für Armut und Hungersnöte sorgt, gleicht Melania Trumps Verkündung einem Schlag ins Gesicht für viele Amerikaner.

Donald Trump: Melania unter Beschuss – „Schämen Sie sich, Frau Trump“

So kommentiert David Corn, Chef der linksliberalen „Mother Jones“-Magazins den Beitrag auf Twitter lediglich mit einer Zahl: 282.345 – so viele Menschen waren zu diesem Zeitpunkt in den USA an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben.

Donald Trump und Ehefrau Melania an Thanksgiving vor dem Weißen Haus. (Archivfoto) Foto: picture alliance/dpa/AP

Und auch andere Twitter-Nutzer lassen ihrer Wut freien Lauf, darunter auch Deutsche:

„Es ist eine Verhöhnung Ihres Volkes. Schämen Sie sich, Frau Trump. Sie sind und werden niemals eine First Lady sein. Dazu gehört wesentlich mehr. Anstatt dieses Pavillons hätten Sie lieber den hungernden Menschen Essen kaufen sollen.“

„Es ist kein Resort. Es ist das Weiße Haus! Es war eine blöde Idee, einen Tennispavillon zu errichten, und es wird ein Denkmal für das Unverständnis bleiben, das Trump und die First Lady von der Präsidentschaft haben.“

„Oh gut! An alle! Der Tennispavillon ist fertig! Also hört auf, euch über das Sterben deiner Lieben zu beschweren, es gibt einen verdammten Tennispavillon!“

„Dieser Beitrag hat etwas zutiefst Krankes. Eine Nation in der Krise, Tausende sterben täglich, Millionen kämpfen um die grundlegendsten Bedürfnisse und eine absolut taubstumme Regierung, die das fördert? Sicherlich ist die USA besser als das? “

„Ich meine, ich denke es sieht gut aus. Mein Mann ist seit März mit vielen anderen Millionen arbeitslos und wir haben das Haus seit fast einem Jahr kaum verlassen, aber herzlichen Glückwunsch zu diesem monumentalen Moment.“

Laut der Mitteilung des Weißen Hauses war das Tennispavillon bereits seit Anfang 2018 in der Planung, wurde im Juni 2019 genehmigt und durch private Spenden finanziert.

Doch egal, welche Hintergründe das neuste Objekt auf dem Anwesen in Washington hat: Angesichts der angespannten Situation in der USA hätte sich die Frau von Donald Trump eine solche feierliche Verkündung besser gespart – und vielleicht stattdessen über Themen gesprochen, die das amerikanische Volk wirklich bewegen.