Donald Trump hat Corona: Testergebnis von Rivale Joe Biden da – So geht es aktuell dem Präsidenten

Donald Trump und seine Frau Melania sind positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Zuvor wurde eine enge Beraterin von Donald Trump, Hope Hicks positiv auf das Coronavirus getestet. Der US-Präsident und die Beraterin waren noch am Dienstag gemeinsam zur TV-Debatte nach Cleveland geflogen.

US-Präsident Trump wurde positiv auf Corona getestet. Foto: imago images / ZUMA Wire

News-Ticker: US-Präsident Donald Trump hat Corona

Freitag, 2. Oktober 2020:

18.35 Uhr: Biden twittert Testergebnis

Trump-Gegner Joe Biden hat auf Twitter mitgeteilt, dass er und seine Jill negativ auf das Coronavirus getestet worden sind. Einmal mehr erinnert er daran, dass das Tragen einer Schutzmaske, das regelmäßige Waschen der Hände sowie das Einhalten eines Mindestabstands effektive Schutzvorkehrungen seien.

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands. — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020

16.08 Uhr: „New York Times“: Trump zeige leichte Erkrankungssymptome

Trump zeigt laut „New York Times“ nach seiner Infektion mit dem Coronavirus leichte Erkrankungssymptome. Die Zeitung bezog sich dabei auf zwei Personen, die über Trumps Zustand unterrichtet seien. Laut einer von ihnen handelt es sich dabei um Erkältungssymptome.

15.35 Uhr: Trump-Tochter Ivanka und Schwiegersohn Jared negativ getestet

Donald Trumps Tochter Ivanka und ihr Ehemann Jared Kushner sind negativ auf das Coronavirus getestet worden. Auch Finanzminister Steven Mnuchin ist nicht mit dem Coronavirus infiziert worden.

15.00 Uhr: Vize-Präsident Pence negativ getestet

Vize-Präsident Mike Pence ist negativ auf das Coronavirus getestet worden. Sein Sprecher Devin O'Malley hat auf Twitter mitgeteilt, dass Pence schon seit Monaten täglich auf Corona getestet werde. Er sei bei guter Gesundheit. Auch seine Frau Karen sei negativ getestet worden.

Allerdings hat er offen gelassen, ob Pence und seine Frau sich vorsorglich in Quarantäne begebenwürden. Sollte Trump seine Amtsgeschäfte nicht ausüben können, müsste Pence einspringen.

As has been routine for months, Vice President Pence is tested for COVID-19 every day. This morning, Vice President Pence and the Second Lady tested negative for COVID-19. Vice President Pence remains in good health and wishes the Trumps well in their recovery. — Devin O’Malley (@VPPressSec) October 2, 2020

13.30 Uhr: Auch Joe Biden macht jetzt einen Corona-Test

CNN vermeldet nun, dass auch der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden am Freitag einen Coronavirus-Test machen will. Die Familien und das Lager von Biden und Trump trafen beim TV-Duell am Dienstag aufeinander. Ob tatsächlich eine realistische Ansteckungsgefahr bestand, ist zur Zeit nicht bekannt.

Während er sich selbst möglicherweise angesteckt hat, sendete Biden über Twitter gute Wünsche an das Ehepaar Trump: „Jill und ich senden unsere Gedanken an Präsident Trump und First Lady Melania Trump für eine rasche Genesung. Wir werden weiterhin für die Gesundheit und Sicherheit des Präsidenten und seiner Familie beten."

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family. — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020

13 Uhr: Nach Trumps Corona-Diagnose – Schadenfreude im Netz, spitze Bemerkung aus Frankreich

Donald Trump erreichen Genesungswünsche aus aller Welt. Russlands Präsident Wladimir Putin sandte folgende Botschaft zu seinem Amtskollegen aus den USA: „Ich bin mir sicher, dass Ihnen Lebensenergie, ein frischer Geist und Optimismus helfen werden, mit dem gefährlichen Virus fertig zu werden."

Im Netz dagegen gibt es auch viel Schadenfreude und Häme, dass es ausgerechnet Trump erwischt hat, der die Gefahr des Coronavirus heruntergespielt hat. Der französische Regierungssprecher Gabriel Attal konnte sich eine Spitze gegen Trump nicht verkneifen. Er wünschte Trump eine gute Genesung, allerdings verbunden mit dem Hinweis, dass das Coronavirus nun mal niemanden verschone, „einschließlich derjenigen, die sich skeptisch gezeigt haben".

US-Präsident Donald Trump hat Corona. Foto: imago images / ZUMA Wire, imag images/ZUMA, Montage DER WESTEN

11.30 Uhr: Angela Merkel schickt Corona-Patient Donald Trump Genesungsgrüße

Regierungssprecher Steffen Seibert twitterte nun eine Nachricht von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie lautet: „Ich sende Donald und Melania Trump all meine guten Wünsche. Ich hoffe, dass sie ihre Corona-Infektion gut überstehen und bald wieder ganz gesund sind.“

10.15 Uhr: Arzt-Dokument nach Covid-19-Diagnose bei Donald Trump aufgetaucht

Bisher ist nur wenig bekannt über den genauen Gesundheitszustand von Donald Trump. Mit seinem Alter von 74 Jahren und mit seinem Übergewicht gehört Trump jedoch zur Risikogruppe für schwere Verläufe der Krankheit. Seine Frau Melania Trump (50), die ebenfalls positiv getestet wurde, twitterte: „Es geht uns gut.“ Allerdings klingt Melania Trump auch ernst in ihrem Tweet: „Passt bitte auf euch auf und wir werden alle gemeinsam da durchkommen.“

Auch aus einem Schreiben des Leibarztes des Präsidenten, Dr. Sean Conley, geht hervor, dass es Donald und Melania Trump derzeit gut gehe („The President an First Lady are both well at this time“). Das Ehepaar würde während ihrer Genesungszeit im Weißen Haus bleiben, heißt es weiter.

Trumps Sprecherin Kayleigh McEnany appellierte unterdessen an den Patriotismus der Amerikaner, sich hinter den Präsidenten zu stellen. Das Land sei nun vereint.

Trump machte sich Dienstag noch über Corona-Masken von Joe Biden lustig

So vereint klang es aber in der TV-Debatte am Dienstag nicht, als sich Trump über seinen Herausforderer Joe Biden lustig machte. Trump sagte: „Ich trage nicht so wie er Masken. Immer wenn man ihn sieht, hat er eine Maske an. Er kann 200 Fuß entfernt sprechen und dabei mit der größten Maske auftreten, die ich je gesehen habe.“

Donald Trump zeigte im TV-Duell seine Corona-Maske. Er habe sie stets dabei, wenn er sie brauche. Foto: imago images / UPI Photo

Auch Trump-Kollege Boris Johnson hatte schon Corona – er musste auf die Intensivstation

Donald Trump ist nicht der erste Staats- und Regierungschef, der sich mit dem Coronavirus angesteckt hat. Auch der britische Premierminister Boris Johnson (56) und der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro (65) infizierten sich bereits. Während sich Bolsorano nach eigenen Angaben nur „etwas schwach“ fühlte, traf es Johnson viel heftiger. Er wurde im Londoner St. Thomas' Hospital behandelt und musste sogar für drei Nächte auf die Intensivstation verlegt werden. Erst mehr als drei Wochen nach seiner Klinik-Einlieferung konnte Johnson die Regierunsgeschäfte wieder aufnehmen.

Erstmeldung - 6 Uhr: Donald Trump in Corona-Quarantäne

Trump und seine Ehefrau Melanie wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilte der US-Präsident über Twitter mit. Das Ehepaar begebe sich nun in Quarantäne.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Donald Trump äußert sich selbst auf Twitter

Einige Stunden vor dem Testergebnis hatte Trump angesichts des positiven Corona-Befundes seiner Beraterin Hope Hicks noch getwittert: „Die First Lady und ich warten auf unsere Testergebnisse. In der Zwischenzeit werden wir unseren Quarantäne-Prozess beginnen“.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Trump vermutet Ansteckung durch Angehörige von Militärs oder Polizeibeamte

Die Trump-Beraterin Hope Hicks war am Mittwoch noch auf dem Militärflugplatz Joint Base Andrews außerhalb des Präsidenten-Helikopters Marine One gesichtet worden. Sie stand ohne Mund-Nase-Schutz und Abstand zusammen mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner. Auch beim TV-Duell Trumps gegen Joe Biden war Hicks dabei.

Trump suggerierte, dass sich Hicks bei Angehörigen des Militärs oder Polizeibeamten in Minnesota bei einem Wahlkampfauftritt angesteckt haben könnte.„Sie kommen zu dir und sie wollen dich umarmen und sie wollen dich küssen, weil wir wirklich gute Arbeit für sie geleistet haben, man kommt sich nahe und Dinge passieren“, sagte Trump. „Ich war überrascht, das mit Hope zu hören, aber sie ist eine sehr herzliche Person ihnen gegenüber und sie weiß, dass es ein Risiko gibt, aber sie ist jung.“ Man könne nicht einfach sagen: „Bleib weg, bleib weg“, sagte Trump.

Das ist Donald Trump:

Geboren am 14. Juni 1946 in New York City in den USA

Wurde in 2017 der 45. Präsident der Vereinigten Staaten

1971 bis 2017 war er der CEO des Konzerns Trump Organization

Vor allem in der Immobilienbranche machte Trump ein Milliardenvermögen

Er ist der erste US-Präsident ohne vorheriges politisches Amt oder militärischen Rang

Trump selbst trägt meistens keine Corona-Maske

Trump selbst trägt in der Öffentlichkeit meistens keine Maske. Das Weiße Haus begründete dies damit, dass der Präsident und sein Umfeld regelmäßig auf das Coronavirus getestet würden. Trumps Sprecherin, Kayleigh McEnany, bezeichnete das Tragen von Masken im Juni als „persönliche Entscheidung“ und verwies darauf, dass sie regelmäßig getestet werde.

Beim TV-Duell postete Trump-Tochter Ivanka ein Foto hinter den Kulissen mit ihrer Stiefmutter Melanie sowie Lara und Tiffany. Alle trugen hier Mund-Nasen-Masken.

Im Umfeld von Trump hat es schon früher Corona-Infektionen gegeben. Hicks ist allerdings die dem Präsidenten am nächsten stehende Person, von der bekannt ist, dass sie sich infiziert hat. Und nun hat auch die Person Corona, die dem Präsidenten am allernächsten steht: Er selbst.