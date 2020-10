am 07.10.2020 um 08:50

Donald Trump: Melania beleidigt in geleakten Tonaufnahmen ausgerechnet SIE

Die Schlagzeilen um Donald Trump und seine Frau Melania waren in den vergangenen Tagen von der Ansteckung mit dem Coronavirus bestimmt.

Nun wurden allerdings Tonaufnahmen von der Ehefrau von Donald Trump veröffentlicht, in welchen sie eine andere Frau hart attackiert.

Donald Trump: Heimliche Tonaufnahmen von Melania veröffentlicht

Bereits zuvor waren Tonaufnahmen der „First Lady“ der USA auf „CNN“ veröffentlicht worden, welche ein überfordertes Bild von der Ehefrau des US-Präsidenten zeichneten. In diesen war ein Mitschnitt eines Telefonats von Melania Trump mit ihrer ehemaligen Vertrauten Stephanie Winston Wolkoff, welche im September das Buch „Melania and me“ veröffentlichte, aus dem Jahr 2018 zu hören.

---------------

Das ist Donald Trump:

Geboren am 14. Juni 1946 in New York City in den USA

Wurde in 2017 der 45. Präsident der Vereinigten Staaten

1971 bis 2017 war er der CEO des Konzerns Trump Organization

Vor allem in der Immobilienbranche machte Trump ein Milliardenvermögen

Er ist der erste US-Präsident ohne vorheriges politisches Amt oder militärischen Rang

---------------

Dabei ging es um die Dekorierung des Weißen Hauses zu Weihnachten, welche Melania Trump selber vornahmen musste. Sie habe sich „den Ar*** aufgerissen“, aber dennoch würde sich niemand dafür interessieren, sagte sie unter anderem in dem Mitschnitt.

Donald Trump: Neue Tonaufnahmen von Melania geleakt

Dieses Mal wurden die Aufnahmen nicht von „CNN“ veröffentlicht, sondern in dem Podcast „Mea Culpa“ von Michael Cohen – er ist der ehemalige Antwalt von Donald Trump. Zu Gast war Stephanie Winston Wolkoff, berichtet „Geo News“.

---------------

---------------

In dem Tonmitschnitt, den Wolkoff in der Episode abspielte, geht es aber nicht um Weihnachten, sondern um eine Frau, welche eine Rolle in Donald Trumps Leben gespielt haben soll.

Donald Trump: Ehefrau zieht über sie her

Im Mittelpunkt der Aufnahmen steht Stormy Daniels – nach eigenen Angaben hat sie eine Affäre mit Donald Trump gehabt. Der Präsident hatte dies immer wieder bestritten.

Melania Trump beleidigt in dem Tonmitschnitt über Stormy Daniels (Bild). Foto: imago images / ZUMA Press

In Tonmitschnitt regt sich Melania Trump über ein Fotoshooting von Stormy Daniels mit der „Vogue“ auf, so „Geo News“. „Annie Leibovitz hat die Por**-Hu** fotografiert“, sagt sie unter anderem. „Gestern kam es raus. Für Vogue. Es wird in der Vogue sein. Annie Leibovitz hat sie fotografiert“, sagte Melania weiter. Ob es noch weitere Tonaufnahmen von ihr gibt, welche bald ans Tageslicht kommen, bleibt abzuwarten. (gb)