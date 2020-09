US-Wahl: Donald Trump hält Rede und attackiert SIE aufs übelste

Let the show begin!

Am 3. November findet die US-Wahl statt. Dann wird entschieden, wer neues Staatsoberhaupt der mächtigsten Demokratie der Welt ist. Sowohl Amtsinhaber Donald Trump (74) als auch der Herausforderer von den Demokraten, Joe Biden (77), rechnen sich gute Chancen auf den Wahlsieg aus.

Donald Trump: So tickt der 45. US-Präsident Donald Trump: So tickt der 45. US-Präsident

Und: Fast kein Tag vergeht ohne böse Seitenhiebe gegen den Rivalen.

US-Wahl: Trump gegen Biden – wer macht das Rennen ums Weiße Haus?

Umfragen sehen Joe Biden vorn. Doch Trump holt auf, bis zur Wahl wird es wohl ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen!

Das ist Donald Trump:

Geboren am 14. Juni 1946 in New York City (New York)

Wurde in 2017 der 45. Präsident der Vereinigten Staaten

1971 bis 2017 war er der CEO des Konzerns Trump Organization

Vor allem in der Immobilienbranche machte Trump ein Milliardenvermögen

Er ist der erste US-Präsident ohne vorheriges politisches Amt oder militärischen Rang

US-Präsident Donald Trump. Foto: imago images / UPI Photo

Das ist Joe Biden:

Geboren am 20. November 1942 in Scranton (Pennsylvania)

war unter Barack Obama von 2009 bis 2017 der 47. Vizepräsident der Vereinigten Staaten

war von 1973 bis 2008 Senator von Delaware

wollte schon bei der US-Wahl 1988 antreten, ist wegen Plagiatsvorwürfen aber früh ausgeschieden

ein neuer Versuch für die US-Wahl 2008 ist wegen zu weniger Stimmen (nur ein Prozent der Demokraten stimmten für ihn) gescheitert

Joe Biden von den Demokraten will 46. US-Präsident werden. Foto: imago images /UPI Photo

Dienstag, 22. September

17.02 Uhr: Trump gibt China an allem Schuld

Die Regierung in China ist quasi an allem schuld – das findest zumindest Donald Trump. Bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung holte Donald Trump ordentlich gegen China und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus. So habe China zu Beginn der Krise zwar Reisen im Inland verboten, Flüge ins Ausland aber weiter zugelassen und den Menschen so erlaubt, „die Welt zu infizieren“, so Donald Trump.

„Die chinesische Regierung und die Weltgesundheitsorganisation, die praktisch von China kontrolliert wird, haben fälschlicherweise angegeben, dass es keine Beweise für eine Übertragung von Mensch zu Mensch gibt“, sagte Donald Trump weiter. Der US-Präsident gab China außerdem die Schuld an der Umweltverschmutzung.

Außerdem lobte Donald Trump sich und seine Politik natürlich wieder selbst – und das nicht zu knapp. „Amerika erfüllt sein Schicksal als Friedensstifter, aber es ist Frieden durch Stärke. Wir sind jetzt stärker als je zuvor, unsere Waffen sind auf einem fortgeschrittenen Niveau, wie wir es nie zuvor hatten. Ich bete nur zu Gott, dass wir sie niemals einsetzen müssen“, sagte Donald Trump.

12.00 Uhr: Trump droht bei Wahlniederlage mit Verfügung

Meint er das wirklich ernst? Donald Trump hat in North Carolina erstmals über eine mögliche Niederlage gesprochen. Und hat nebenbei damit gedroht, die Wahl für nichtig zu erklären. Gegenüber seinen Anhängern sagte Trump: „Wenn ich gegen ihn verliere, ich weiß nicht, was ich dann mache, aber ihr werdet mich dann nie wieder sehen.“

Trump: Maybe I’ll sign an executive order, you can’t have him as your president pic.twitter.com/et3Y956a88 — Acyn Torabi (@Acyn) September 20, 2020

Ganz nebenbei erwähnte Trump noch, dass er die Möglichkeit habe, eine Wahlniederlage gar nicht erst anzuerkennen. „Den Typen können wir nicht als Präsidenten haben“, sagte Trump über Joe Biden und drohte: „Vielleicht erlasse ich eine Verfügung.“

Montag, 21. September

15.00 Uhr: Wirbel um Tiktok geht weiter!

Das Tauziehen um Tiktok geht weiter. Präsident Donald Trump hat am Wochenende den Deal zwischen Tiktok-Mutterkonzern Bytedance aus China und dem US-Konzern Oracle seinen „Segen“ gegeben, wie er es selbst genannt hat. Die neu zu gründende Firma „Tiktok Global“ werde eine „ganz neue Firma sein. Sie wird nichts mit China zu tun haben.“ Das sieht Bytedance anders. Der Konzern hat am Montag klargestellt, dass auch das globale Tiktok-Geschäft als Tochter geführt werde. Dass die Mehrheit der Anteile in Händen der USA liegen würde, seien „Gerüchte“.

Und auch die Regierung in Peking selbst soll der staatseigenen „Global Times“ zufolge einem Umbau des Tiktok-US-Geschäfts nicht zustimmen. Die Bedingungen des Deals mit den US-Konzernen Oracle und Walmart „verletzten Chinas nationale Sicherheit, Interessen und Würde.“