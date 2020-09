Donald Trump: Nach Chaos-Duell gegen Biden – US-Präsident sieht jetzt auch IHN als Gegner!

am 30.09.2020 um 07:55

Was für eine Schlammschlacht zwischen Donald Trump (74) und Joe Biden (77)!

Rund 100 Millionen Menschen weltweit haben die erste TV-Debatte zwischen dem amtierenden US-Präsidenten Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden vor dem Fernseher verfolgt – und fünf Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl haben sich beide Kandidaten wirklich nichts geschenkt.

Donald Trump: Chaos-Duell im TV gegen Joe Biden

Das Wortgefecht zwischen beiden Männern war hitzig. Beispiele: Biden hat Trump als „Lügner“, „Clown“ und „Rassisten“ bezeichnet, hatte sogar wörtlich auch „Halt die Klappe!“ gesagt. Doch Trump hat mächtig zurückgeschlagen: „In 47 Jahren hast du nichts erreicht!“ Moderator Chris Wallace (72) hatte sichtlich Mühe, die chaotische Debatte zu lenken.

Bei der TV-Debatte zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden ist es richtig zur Sache gegangen.

Und DER steht plötzlich nach der Debatte ziemlich im Fokus! Nicht nur, dass er Beobachtern zufolge überfordert gewirkt hatte. Zugegeben, bei DIESEN beiden Politiker-Schwergewichten auch kein Wunder.

Das ist Donald Trump:

Geboren am 14. Juni 1946 in New York City in den USA

Wurde in 2017 der 45. Präsident der Vereinigten Staaten

1971 bis 2017 war er der CEO des Konzerns Trump Organization

Vor allem in der Immobilienbranche machte Trump ein Milliardenvermögen

Er ist der erste US-Präsident ohne vorheriges politisches Amt oder militärischen Rang

Doch was dem Fox-Moderator jetzt um die Ohren fliegt: Er hatte Trump versehentlich als „Vize-Präsident“ bezeichnet – das halten selbst Trump-Kritiker für unprofessionell, wenngleich der Versprecher nicht beabsichtigt gewesen war.

Moderator Chris Wallace war laut Beobachtern zufolge schlicht überfordert. Foto: imago images / MediaPunch

Trump sieht in Moderator Chris Wallace weiteren Gegner

Das und auch der Umstand, dass Wallace Biden angeblich mehr Redezeit zugestanden und ihn in seinen Ausführungen nie unterbrochen hätte, ist Trump mächtig sauer aufgestoßen. Nach der Debatte hat der 74-Jährige prompt auf seinem Lieblingskanal Twitter ein Foto geteilt, indem er suggeriert, dass nicht nur Biden sein (politischer) Gegner bei der Debatte gewesen sei. Sondern auch Moderator Chris Wallace!

Und dieser Tweet geht bei seinen Anhängern durch die Decke, wird kräftig retweetet und geliked. Hier einige Kommentare seiner Follower:

„Trump hat heute Nacht gegen zwei Personen debattiert.“

„Ich war acht Jahre alt, als Joe Biden erstmals zum US-Senator gewählt worden ist. Trocknet den Sumpf aus!“

„Warum darf Joe Biden Trump jedesmal unterbrechen? Und Donald Trump Biden nie?“

„Chris Wallace war heute Nacht kein Moderator. Sondern die Krankenschwester von Joe Biden.“

Puh, für die zweite TV-Debatte am 15. Oktober in Miami (Florida) scheint also genug Zündstoff vorhanden zu sein...

Vize-Kandidaten Pence und Harris treten am 7. Oktober gegeneinander an

Aber, es ist, wie so oft, kaum zu erkennen, welcher Kandidat tatsächlich die Nase vorn hatte. Sowohl die Anhänger von Joe Biden als auch die von Donald Trump werden ihre Meinung nach DIESEM Duell nicht grundlegend ändern.

Das ist Joe Biden:

Geboren am 20. November 1942 in Scranton (Pennsylvania)

war unter Barack Obama von 2009 bis 2017 der 47. Vizepräsident der Vereinigten Staaten

war von 1973 bis 2008 Senator von Delaware

wollte schon bei der US-Wahl 1988 antreten, ist wegen Plagiatsvorwürfen aber früh ausgeschieden

ein neuer Versuch für die US-Wahl 2008 ist wegen zu weniger Stimmen (nur ein Prozent der Demokraten stimmten für ihn) gescheitert

----------------------------

CNN sieht die Debatte übrigens als sehr ernüchternd an. CNN-Chef-Moderator Wolf Blizer: „Das war eine Blamage für die Vereinigten Staaten.“ Journalistin Dana Bash sagte es drastischer: „That was a shit show!“ („Das war eine Scheiß-Vorstellung!“).

Übrigens: Bevor sich Trump und Biden aber erneut im TV einen Schlagabtausch liefern dürfen, sind am 7. Oktober ihre Stellvertreter in Salt Lake City (Utah) dran. Dann treten Mike Pence (Trump-Team) und Kamala Harris (Biden-Team) gegeneinander an... (mg)