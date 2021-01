Donald Trump: Bei Abschiedsrede sagt er den einen Satz, der seine Gegner schockiert

Er hat es getan! Donald Trump hat in seiner Abschiedsrede den einen Satz gesagt, vor dem sich seine Gegner fürchteten.

Nun fragen sich alle: Was wollte der scheidende US-Präsident Donald Trump damit wirklich sagen?

Donald Trump: Ist DIESER Satz nur eine leere Ankündigung – oder steckt mehr dahinter?

Donald Trump hat zum Abschied aus dem Amt des US-Präsidenten klar gemacht, dass er nicht von der Bildfläche verschwinden will. In seiner Abschiedsrede vor einigen Hundert Anhängern auf dem Militärflugplatz Andrews im Bundesstaat Maryland nahe Washington sagte er: „Wir werden in irgendeiner Form zurückkehren“. Und weiter: „Ich werde immer für euch kämpfen“. Er werde zuschauen und hinhören, was weiter passiere.

Schon seit seiner Wahlniederlage im November wird spekuliert, wie es mit Donald Trump weitergeht.

Die Kinder von Donald Trump sind mit ihren Familie beim letzte Flug der Air Force One mit Donald Trump mit an Bord. Foto: picture alliance/dpa/AP | Manuel Balce Ceneta

Spekuliert wird, ob er einen rechten TV-Sender gründen will, zur Präsidentschaftswahl 2024 erneut als Kandidat der Republikaner oder einer eigenen Partei antreten will – oder ob er seine Tochter Ivanka oder seinen Sohn Donald Trump Jr. für eine politische Kandidatur in Position bringen wird. Gleichzeitig dürften einige Prozesse auf ihn zurollen.

Donald Trump lobt seine Arbeit in seiner Abschiedsrede

Seine eigenen politischen Ambitionen auf eine Wiederwahl könnten zunichte gemacht werden, sollte sein Amtsenthebungsverfahren nach dem Sturm aufs Kapitol seiner radikalen Anhänger erfolgreich sein. Dann dürfte Donald Trump nicht ins Amt zurückkehren. Ob es dafür im US-Senat eine ausreichende Zweidrittel-Mehrheit geben wird, ist aber noch ungewiss.

In seiner Abschiedsrede lobte Donald Trump die Leistungen seiner Regierung trotz der Corona-Pandemie: „Was wir getan haben, ist in jeder Hinsicht erstaunlich.“ Es seien „unglaubliche vier Jahre“ gewesen. Seine Administration habe die Grundlage dafür gelegt, dass die künftige Regierung „etwas Spektakuläres“ leisten könne. Man habe alles in Position gebracht Er wünsche der neuen Regierung dabei viel Glück und Erfolg. Seinen Amtsnachfolger Joe Biden erwähnte Trump allerdings namentlich nicht.

Trump ist der erste US-Präsident seit 1869, der der feierlichen Vereidigung und Amtseinführung seines Nachfolgers vor dem Kapitol in Washington fernbleibt.

mag (mit dpa)