Donald Trump gegen Joe Biden: Neueste Umfragen zur US-Wahl! Brechen diese drei Bundesstaaten Trump das Genick?

Wird Donald Trump wiedergewählt – oder macht Joe Biden das Rennen? Die Antwort gibt es bei der US-Präsidentschaftswahl am 3. November 2020. Doch bereits heute lässt sich ein Umfrage-Trend erkennen.

Wir blicken auf die neuesten Umfragen und Prognosen. Wer liegt vorne: Joe Biden oder Donald Trump?

US-Umfragen: Trump gegen Biden – Wer führt in den Prognosen?

13. Oktober 2020: Brechen diese drei US-Bundesstaaten Donald Trump das Genick?

Blicken wir zunächst auf den landesweiten Trend. Der ist eindeutig, hat aber nur bedingt Aussagekraft. Eine Erklärung des Wahlsystems der USA findest Du weiter unten.

Die US-Webseite FiveThirtyEight sammelt und gewichtet die Ergebnisse zahlreicher Umfrageinstitute und bildet daraus einen Mittelwert für eine Prognose. Wie bereits seit Monaten führt Joe Biden landesweit deutlich vor Amtsinhaber Donald Trump. In den neuesten Umfragen hat sich der Vorsprung sogar noch ausgebaut. FiveThirtyEight gibt ihn derzeit mit 53,5 Prozent zu 45,3 Prozent an.

Ist somit alles klar? Nein! Denn zum einen lag Donald Trump kurz vor der Wahl 2016 auch deutlich hinter Hillary Clinton in Umfragen zurück und zum anderen entscheiden die Wahlergebnisse in den Bundestaaten alles.

Warum die US-Umfragen noch nicht viel aussagen:

Hillary Clinton bekam bei der US-Wahl 2016 48,18 Prozent der Wählerstimmen. Donald Trump nur 46,09 Prozent

Clinton hatte landesweit im „Popular Vote“ fast drei Millionen Wähler mehr.

Dennoch hatte Trump hinterher einen Vorsprung im Wahlkollegium („Electoral College“)

Er gewann 30 Staaten und holte 304 Wahlleute, Clinton kam nur auf 227 Wahlleute.

Aktuelle Umfrage-Ergebnisse in klassischen Swing States: Biden führt vor Trump (Stand 13. Oktober 2020)

Florida (29 Wahlleute): 52 Prozent für Biden

Ohio (18 Wahlleute): 50 Prozent für Biden, 49 Prozent Trump

North Carolina (15 Wahlleute): 51 Prozent für Biden

Arizona (11 Wahlleute): 51 Prozent Biden

Dennoch ist es in all diesen Swing States äußerst eng. Weitaus besser sieht es für Trump in drei Industrie-Bundesstaaten aus, die Trump überraschend 2016 gewinnen konnte und ihm seinen Wahlsieg sicherten:

Pennsylvania (20 Wahlleute): 53 Prozent für Biden

Michigan (16 Wahlleute): 54 Prozent für Biden

Wisconsin (10 Wahlleute): 53 Prozent für Biden

Umfrage: Diese drei Bundesstaaten könnten Biden-Wahlsieg gegen Trump bringen

Hätte Hillary Clinton 2016 die drei tendenziell eher den Demokraten zu veranschlagenden Staaten gewonnen, wäre sie US-Präsidentin geworden. Dann nämlich hätte sie die ausreichende Anzahl an Wahlleuten erreicht.

Zur Wahl benötigt ein Kandidat eine Mehrheit von mindestens 270 Wahlleuten. Aktuell kommt Joe Biden laut den Umfragen sicher auf 278 Wahlleute, Donald Trump auf lediglich 125. Unsicher, weil noch zu knapp in den Umfragen, ist derzeit die Verteilung der letzten 135 Wahlleuten.

Momentan sieht es also schlecht aus für Donald Trump, zumal er sogar um die Republikaner-Hochburg Texas zittern muss. Hier führt er lediglich mit drei Prozentpunkten.

