Steuertrick, späte Rache … Donald Trumps irrer Friedhofsplan

Es wirkt schon einigermaßen bizarr. Ein schlichter Grabstein, auf ihm die eingravierte Inschrift „Ivana Trump – 20. Februar 1949 – 14. Juli 2022“. Drumherum strahlendes Grün, kleine weiße Bälle, ein Golfplatz eben. Ja, man mag es kaum glauben, aber US-Präsident Donald Trump hat seine Ex-Frau Ivana, die an den Folgen eines Treppensturzes verstorben war, auf seinem Golfplatz in New Jersey beerdigen lassen. Späte Rache an der Ex? Oder doch ein Steuertrick. In unserer Fotostrecke begeben wir uns auf Spurensuche.

Ivana Trump liegt auf einem Golfplatz begraben