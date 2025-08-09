  1. DerWesten.de
  2. Politik

  3. Steuertrick, späte Rache … Donald Trumps irrer Friedhofsplan

Veröffentlicht inPolitik

Steuertrick, späte Rache … Donald Trumps irrer Friedhofsplan

Avatar-Foto von Dominik Göttker

Es wirkt schon einigermaßen bizarr. Ein schlichter Grabstein, auf ihm die eingravierte Inschrift „Ivana Trump – 20. Februar 1949 – 14. Juli 2022“. Drumherum strahlendes Grün, kleine weiße Bälle, ein Golfplatz eben. Ja, man mag es kaum glauben, aber US-Präsident Donald Trump hat seine Ex-Frau Ivana, die an den Folgen eines Treppensturzes verstorben war, auf […]

© IMAGO/ABACAPRESS

Trumps Sanktions-Hammer gegen Russland: Wie sehr kann er Putin schaden?

Kann der US-Präsident Russland schaden?

Es wirkt schon einigermaßen bizarr. Ein schlichter Grabstein, auf ihm die eingravierte Inschrift „Ivana Trump – 20. Februar 1949 – 14. Juli 2022“. Drumherum strahlendes Grün, kleine weiße Bälle, ein Golfplatz eben. Ja, man mag es kaum glauben, aber US-Präsident Donald Trump hat seine Ex-Frau Ivana, die an den Folgen eines Treppensturzes verstorben war, auf seinem Golfplatz in New Jersey beerdigen lassen. Späte Rache an der Ex? Oder doch ein Steuertrick. In unserer Fotostrecke begeben wir uns auf Spurensuche.

++ Jugendfotos von Donald Trump aufgetaucht: Seine Frisur war schon damals speziell ++

Ivana Trump liegt auf einem Golfplatz begraben

Sie waren 14 Jahre lang ein Paar. Aus ihrer Beziehung entstanden drei Kinder – Donald und Ivana Trump. 1976 hatten sich das Model und der spätere US-Präsident in einer New Yorker Bar kennengelernt. Foto: John Barrett via www.imago-images.de
Bereits 1977 folgte die Heirat. Donald Jr., Eric und Ivanka stammen aus der Ehe. Foto: IMAGO/Photo By Michael Ferguson/PHOTOlink.net
1990 jedoch folgte die Scheidung. Der Gerichtsprozess: Ein mediales Spektakel mit erheblichen Vorwürfen. Und einem kostspieligen Ende für Donald. Foto: IMAGO/MediaPunch
Im Juli 2022 starb Ivana Trump nach einem Treppensturz in ihrer Wohnung an der Upper East Side nahe dem Central Park in New York. Sie wurde 73 Jahre alt. Foto: IMAGO/Future Image
Zu ihrer Beerdigung erschien der gesamte Trump-Clan. Anschließend fand Ivana ihre letzte Ruhe auf einem von Donald Trumps Golfplätzen. Foto: IMAGO/ZUMA Wire
Warum genau dort? Darüber scheiden sich die Geister. In den US-amerikanischen Zeitungen wurde eine späte Rache des Präsidenten an seiner Ex vermutet. Aber auch Steuertricks wurden als Grund für die ungewöhnliche Grabstätte genannt. Foto: IMAGO/Icon Sportswire
So sind Friedhöfe in New Jersey von Grund-, Einkommens- sowie der US-Version der Mehrwertsteuer befreit. Das jedoch bestreitet die „Trump Organization“. Im „Spiegel“ hieß es: Das sei eine „wahrhaft böse“ Behauptung. Foto: IMAGO/USA TODAY Network