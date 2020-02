Donald Trump hält Rede – dann kommt es zum spektakulären Eklat

Eigenlob stinkt, sagt man. Donald Trump ist das aber offenkundig vollkommen Wurst.

Im Gegenteil: Der US-Präsident sparte wie üblich nicht mit Superlativen, als er bei seiner Rede zur Lage der Nation Lobeshymnen vom Stapel ließ - Hymnen auf sich selbst, wohlgemerkt.

Donald Trump: „Der Zustand unserer Nation ist stärker als jemals zuvor“

Vor einem zutiefst gespaltenen US-Kongress lobte er die Erfolge seiner Amtszeit in den höchsten Tönen: „Der Zustand unserer Nation ist stärker als jemals zuvor“, behauptete Donald Trump am Dienstagabend.

Das Motto gab den Ton vor: „Das große amerikanische Comeback.“ Es war Trumps dritte Rede zur Lage der Nation. Bei seinem Amtsantritt 2017 hatte Trump ein Bild des amerikanischen Niedergangs gezeichnet.

Die Reaktionen: Beifall aus den eigenen Reihen, aber nicht nur. Bei den Demokraten stieß die Rede komplett auf Unverständnis, einzelne Abgeordnete schütteln mit dem Kopf.

Donald Trump lobt sich selbst - dann kommt es zum Eklat

Über eine Stunde lang lobte Donald Trump sich selbst und seine Politik. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, zeigte mit ihrer anschließenden aufsehenerregenden Reaktion, was sie davon hielt: Sie zerriss am Ende der Ansprache das Redemanuskript von Donald Trump. Deutlicher hätte sie ihre Verachtung für den Präsidenten und dessen Worte kaum zur Schau tragen können.

Wenngleich Trumps Gegenspielerin im Anschluss erklärte, das sei angesichts der Alternativen das Höflichste gewesen, was sie hätte tun können.

Trumps Rede fiel auf den Vorabend der entscheidenden Sitzung im Amtsenthebungsverfahren, das mit einem Freispruch Trumps enden dürfte - und damit mit einer erwarteten Niederlage für die Demokraten. Trump erwähnte die Impeachment-Auseinandersetzung in seiner Rede nicht.

Wichtige Vorwahl in Iowa

Der Senat will noch am Mittwoch über die beiden Anklagepunkte des Repräsentantenhauses entscheiden. Wegen der republikanischen Mehrheit in der Kammer gilt ein Freispruch als so gut wie sicher. Nach dem Abschluss des Amtsenthebungsverfahrens, das Trump immer wieder aufs Schärfste verurteilt, dürfte der Republikaner sich zunehmend auf den Wahlkampf konzentrieren.

Im US-Bundesstaat Iowa wurden die Weichen dafür gestellt, wer von den Demokraten Trump bei der Wahl im November herausfordern könnte. Allerdings mündete die erste Demokraten-Vorwahl im US-Präsidentschaftsrennen am Montag wegen einer technischen Panne im Chaos: Auch am Mittwochmorgen stand der Sieger der ersten Vorwahl nicht fest.

Vorläufige Ergebnisse sahen den Ex-Bürgermeister Pete Buttigieg vorne. Der 38-Jährige kam nach Auszählung von 71 Prozent aller Wahlbezirke auf die meisten Delegiertenstimmen, dicht gefolgt von dem linken Senator Bernie Sanders. Die Senatorin Elizabeth Warren kam zunächst auf Platz drei. Der bislang als einer der Favoriten gehandelte Ex-Vizepräsident Joe Biden kommt bislang nur auf einen schwachen vierten Platz. (pen, dpa)