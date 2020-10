Donald Trump: Wie gut geht es dem US-Präsidenten wirklich? Video heizt Spekulationen an

Wenn es darum geht, einen großen und bildgewaltigen Auftritt hinzulegen, macht Donald Trump niemand so schnell etwas vor. Der US-Präsident gilt als ein Meister der Selbstinszenierung.

Die Entlassung aus dem Krankenhaus nach seiner Corona-Infektion zelebrierte der 74-Jährige mit einem Clip im Hollywood-Stil, episches Musikfinale inklusive. Es folgte eine kämpferische Ansprache. Daumen hoch, die Hand zur Faust gereckt. Doch ein ganz anderes Video im Netz weckt Zweifel: Ist Donald Trump wirklich wieder so weit fortgeschritten bei seiner Genesung, wie er uns glauben lässt?

Donald Trump: Zweifel am Gesundheitszustand

Bilder und Ansprache zeigten ein klares Bild: Selbstsicher inszenierte sich Donald Trump als Corona-Besieger. „Lasst euer Leben nicht davon dominieren“, forderte Trump die US-Amerikaner auf. Er war am Montagabend amerikanischer Zeit nach drei Tagen aus dem Walter Reed Militärkrankenhaus entlassen worden. Seine Behandlung soll im Weißen Haus weiter fortgesetzt werden.

Donald Trump legte bei seiner Rückkehr ins Weiße Haus einen filmreifen Auftritt hin. Foto: imago images / Xinhua

Die Entlassung wurde die große Trump-Show. Zumindest bei den Bildern, die der US-Präsident selbst beeinflussen, streuen und steuern konnte. Doch ein kurzes Video weckt erhebliche Zweifel am Gesundheitszustand des US-Präsidenten.

Elf Sekunden ist das Video, das inzwischen tausendfach in den Sozialen Medien geteilt wurde. Darauf zu sehen: Trump zieht mehrmals Luft durch seine Zähne, sein Gesichtsausdruck wirkt gequält. Der Kontrast zu den von Trump verbreiteten Videos ist geradezu diametral.

Trump appears to be wincing in pain while he breathes pic.twitter.com/YKhGhu0VN0 — Brennan Murphy (@brenonade) October 5, 2020

Trump-Video sorgt für Spekulationen

Unter dem Video spekulieren hunderte Twitter-Nutzer darüber, wie es Trump wirklich geht: „Ich bin eine ausgebildete Krankenschwester. Er ist definitiv kurzatmig.“ Ein weiterer Nutzer ist sich sicher, dass Trump an einer akuten Entzündung der Lunge leide: „Ich hatte es schon drei mal. Er keucht, aber versucht es zu verbergen. Er hat eine Covid-19-Erkrankung und will nicht schwach aussehen.“

Andere verteidigen den US-Präsidenten jedoch auch. „Nach drei Tagen im Krankenhaus ist er mal eben ein paar Stockwerke hochgegangen. Da wärt ihr wohl auch außer Atem“, verteidigt ihn ein Anhänger.

Dennoch dürften die Aufnahmen Donald Trump selbst wohl wenig gefallen. Schließlich erlauben sie auch einen anderen Blick auf seine Covid-19-Erkrankung. Einen, der Verwundbarkeit suggeriert. Eine Eigenschaft, die Trump im Wahlkampf vor der US-Wahl am 3. November bei seiner Selbstdarstellung als harter Hund nicht gebrauchen kann. Vielleicht auch deswegen geht Trump so nahtlos wieder in den Wahlkampf-Modus über.

So kündigte er unter anderem an, beim nächsten TV-Duell mit Herausforderer Joe Biden am 15. Oktober bereits wieder im Ring stehen zu wollen. (dav)