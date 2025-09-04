Das Internet erklärt Donald Trump für tot – das ist wirklich an den Gerüchten dran

Ja, das Sommerloch ist manchmal schwer zu ertragen. Langweilig für diejenigen, die sich von Schlagzeile zu Schlagzeile hangeln. Das ist aber noch lange kein Grund, den US-Präsidenten Trump zu beerdigen! Nicht mal virtuell. Aber genau das ist jetzt passiert.

Schon gelesen? ++Historiker sind entsetzt! Trump schreibt die Geschichte um++

Die Gründe dafür liegen in Trumps schlechtem Gesundheitszustand, einer Andeutung seines Vizepräsidenten J. D. Vance und – und das ist ausdrücklich kein Scherz – an der beliebten Cartoon-Serie „Die Simpsons“.

„Trump is dead“ – Woher kommt das Gerücht?

Zunächst die Fakten. Donald Trump lebt. Scheint sogar recht fit zu sein. Noch Samstagmorgen (30. August) wurde Trump auf dem Weg zum Golfen mit seiner Enkelin abgelichtet. MAGA-Kappe, Golf-Outfit, Sterling in Virginia. Er war es. Aber wieso ist das ganze Internet davon überzeugt, dass der US-Präsident tot ist?

Auch interessant: ++Trumps Millionen-Vision: DIESES neue Prestigeprojekt sorgt für Wut und Spott++

Vor allem auf X werden Fotos von Trump in Schwarz-Weiß hochgeladen. „Trump is dead“, steht da, oder: „Es gibt Gerüchte, dass Trump gestorben ist.“ Laut „Frankfurter Rundschau“ wurden bis zum Samstagmorgen rund 158.000 Beiträge mit dem Satz „Trump ist tot“ und 42.000 mit dem Satz „Trump ist gestorben“ allein auf X veröffentlicht. Über 1,3 Millionen Interaktionen soll es mit Trumps vermeintlichem Tod gegeben haben.

Ein Grund für die Spekulationen ist US-Vizepräsident J. D. Vance, der in einem Interview mit „USA Today“ am 27. August verkündet hatte, zum Einspringen bereit zu sein, sollte es zu einer „schrecklichen Tragödie“ kommen. Er hatte zwar betont, dass Trump fit sei, überdies dynamisch und bei „unglaublich guter Gesundheit“, die Gerüchteküche feuerte das Interview aber dennoch an.

Simpsons sagen Trumps Tod voraus – echt jetzt?

Ohnehin wird über Trumps Gesundheit viel spekuliert. Der Republikaner ist 79 Jahre alt und damit der älteste US-Präsident, der jemals vereidigt wurde. Älter noch als sein Vorgänger Joe Biden, den Trump nichtsdestotrotz genau wegen seines Alters immer wieder angriff. Im Juli räumte das Weiße Haus eine chronische Durchblutungsstörung des US-Präsidenten ein.

Dann ist da noch die Sache mit den Simpsons. Immer wieder sind Fans überrascht, wie akkurat sich Handlungen in der Serie auf tatsächliche Ereignisse anwenden lassen. Eine der lustigeren Verschwörungstheorien ist, dass Schöpfer Matt Groening in die Zukunft sehen konnte.

Mehr spannende Artikel:

Es gibt jedoch keinerlei bestätigte Aufzeichnungen über eine Folge der Serie, in der Trump im Jahr 2025 stirbt. Laut Euronews handelt es sich bei dem kursierenden Clip wahrscheinlich um eine von Fans zusammengeschnittene Prophezeiung.