Donald Trump: DIESE gemeinen Sprüche muss er in Florida über sich ergehen lassen – „erbärmlicher Verlierer“

Die Zeit von Donald Trump als Präsident der USA ist – zumindest vorerst – vorbei. Gefallen dürfte das ihm wohl am wenigsten.

Nach seinem Auszug aus dem Weißen Haus soll sich der Präsident aktuell in Florida aufhalten. Doch wirklich willkommen scheint Donald Trump in dem Bundesstaat nicht zu sein.

Donald Trump: Vom Weißen Haus in die Sonne

Seit dem vergangenen Mittwoch hat sich das Leben von Donald Trump deutlich gewandelt. Er ist nicht mehr Präsident der USA und auch aus dem Weißen Haus musste er ausziehen.

---------------

Die Präsidenten der USA:

Donald Trump war der 45. Präsident der USA seit 1789.

Amtssitz der US-Präsidenten ist seit 1800 das Weiße Haus in Washington.

Im Britisch-Amerikanischen Krieg wurde das Weiße Haus 1814 zerstört und fünf Jahre später wiederaufgebaut.

Barack Obama war der erste afroamerikanische US-Präsident.

Kamala Harris wird die erste Vizepräsidentin der US-Geschichte sein.

---------------

Gut läuft es für ihn derweil eher nicht. Das Amtsenthebungsverfahren befindet sich auf dem Weg in den Senat, der Frau an seiner Seite wird nachgesagt, dass sie eine Doppelgängerin sei (>>>hier gehts lang) und auch an seinem neuen Aufenthaltsort hat er sich offenbar nicht nur Freunde gemacht.

Donald Trump: Auch in Florida nicht willkommen

Wie „TMZ“ berichtet, soll sich der Ex-Präsident seit dem Auszug aus dem Weißen Haus am vergangenen Mittwoch in Mar-a-Lago in Florida aufhalten.

---------------

Weitere Politik-News:

Karl Lauterbach: SPD-Politiker wird von IHM hart kritisiert und reagiert nun – „Wirft mir Populismus vor“

Anne Will (ARD): Diese Corona-Strategie sorgt für hitzige Diskussionen – „Haben nicht die Situation, dass wir uns das wegwünschen können“

Donald Trump: Letzte Rache an Joe Biden – DAS veranlasste er noch im Weißen Haus

---------------

Spätestens an diesem Wochenende wurde klar, dass nicht alle sich darüber freuen. Das taten einige Anwohner auch auf spektakuläre Weise kund: Ein Brief oder Nachrichten über Social-Media war den Absendern dabei nicht aufsehenerregend genug, sie nutzten lieber Flugzeuge. So war die Botschaft, welche sie an Donald Trump richteten, gut erkennbar.

+++ Joe Biden Amtseinführung: Bernie Sanders wird im Netz zum Hit – SO reagiert der Politiker +++

Donald Trump: Fiese Botschaften per Flugzeug

Plane circling West Palm Beach carrying a banner that reads “TRUMP YOU PATHETIC LOSER GO BACK TO MOSCOW” pic.twitter.com/IOY262LVlm — Paxton Boyd (@paxton) January 24, 2021

Am Sonntag wurden Flugzeuge gesichtet, welche in die Richtung von Mar-a-Lago flogen. Sie zogen zwei Banner mit sich, deren Aussagen über Donald Trump alles andere als positiv waren. Auf dem einen stand: „Trump worst president ever“ (auf Deutsch: „Trump, der schlechteste Präsident aller Zeiten“). Auf dem anderen war zu lesen: „Trump you pathetic loser go back to Moscow“ (auf Deutsch: „Trump, du erbärmlicher Verlierer, geh zurück nach Moskau“). Fotos von den beiden Flugzeugen kursieren derweil auf Twitter.

Donald Trump und seine Frau verließen das Weiße Haus am vergangenen Mittwoch. Foto: imago images / ZUMA Wire

Wer für diese Aktion verantwortlich ist, ist nicht bekannt. Ob Donald Trump die Botschaften sah ebenfalls nicht. (gb)