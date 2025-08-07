Donald Trumps Kindheit: Sein Vater erzog ihn zum „Killer“

Donald Trump ist einer der am meisten polarisierenden Politiker dieser Zeit. Schon in seiner ersten Amtszeit sorgte der heute 79-Jährige für zahlreiche Differenzen. In seiner zweiten setzt der US-Präsident aber noch einmal einen drauf. Seine Zölle spalten die Welt. Zahlreiche Länder schauen einer ungewissen Zukunft entgegen. Doch Trump zieht seine Pläne knallhart durch. Wohl auch ein Produkt seiner Erziehung, wie du in unserer Bilderstrecke erfährst.

++ Jugendfotos von Donald Trump aufgetaucht: Seine Frisur war schon damals speziell ++

Die Kindheit von US-Präsident Donald Trump