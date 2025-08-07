  1. DerWesten.de
  3. Donald Trumps Kindheit: Sein Vater erzog ihn zum „Killer“

Donald Trumps Kindheit: Sein Vater erzog ihn zum „Killer“

Donald Trump ist der mächtigste Mann der Welt. Doch wie wurde der US-Präsident zu der Person, die er heute ist?

Donald Trump ist einer der am meisten polarisierenden Politiker dieser Zeit. Schon in seiner ersten Amtszeit sorgte der heute 79-Jährige für zahlreiche Differenzen. In seiner zweiten setzt der US-Präsident aber noch einmal einen drauf. Seine Zölle spalten die Welt. Zahlreiche Länder schauen einer ungewissen Zukunft entgegen. Doch Trump zieht seine Pläne knallhart durch. Wohl auch ein Produkt seiner Erziehung, wie du in unserer Bilderstrecke erfährst.

Die Kindheit von US-Präsident Donald Trump

US-Präsident Donald Trump gilt als einer der mächtigsten Männer der Welt. Vor seinem Zollhammer zittern Unternehmen auf der ganzen Welt. Doch wie wurde der heute 79-Jährige so knallhart? Foto: IMAGO/UPI Photo
Donald Trump durchlebte eine privilegierte Kindheit, wuchs in einem wohlhabenden Viertel von Queens auf, wohnte in einem riesigen Herrenhaus. Foto: imago / Seth Poppel
Wichtigster Mann in seinem Leben: Sein Vater Fred Trump. Er bereitete Donald schon in jungen Jahren darauf vor, um alles kämpfen zu müssen. Wenn seine Kinder Zeit mit ihm verbringen wollten, mussten sie ihn bei der Arbeit begleiten. Sein Leitsatz, so berichtet es die FAZ, an Sohn Donald: „Be a Killer“. Foto: imago/Landmark Media
Fred Trump hatte fünf Kinder. Donald schien der Ehrgeizigste von ihnen. „You are a King“ hatte Fred ihm einst gesagt. Ein Lehrspruch, der sein Verhalten auch heute noch erklärt. Foto: imago/ZUMA Press
Man kann Donald Trump als Familienmensch bezeichnen. Jedoch immer in der Position des Oberhauptes. Er hat fünf Kinder. Sie sind eng mit ihrem Vater und dessen Geschäft verbunden. Foto: John Barrett via www.imago-images.de
Am engsten steht ihm wohl Tochter Ivanka Trump. Sie gilt als wichtige Beraterin des Präsidenten. Foto: IMAGO/Imagn Images
Auch Trumps Sohn Barron wird immer mehr zu einem festen Baustein der Trump-Dynastie. Im Interview mit dem Radiosender „Radio 1210 WPHT“ verriet Trump, dass sein Sohn ihn in „politischen Fragen mit Interesse an Wirtschaftsfragen“ berate. Foto: imago/ZUMA Press