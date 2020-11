Donald Trump fällt auf Twitter auf kuriosen Fake rein – Account gibt sich ausgerechnet als SIE aus

Donald Trump: So tickt der 45. US-Präsident

Donald Trump und Twitter – das sorgt immer wieder für Schlagzeilen!

Der US-Präsident kämpft nach wie vor verzweifelt darum nachzuweisen, dass er zu Unrecht bald nicht mehr im Weißen Haus sitzen wird. Da kommt Unterstützung aus der eigenen Familie scheinbar ganz gelegen. Doof nur, wenn sich hinter der vermeintlichen Schwester ausgerechnet ein Fake-Account verbirgt.

Donald Trump fällt auf Fake-Account rein

Was war passiert? Donald Trump hatte ein Tweet der dem rechten Spektrum zugeordneten Seite „Wayne Dupree Media, LLC“ retweetet, worin beschrieben war, dass Trumps Schwester Elizabeth ihr Schweigen gebrochen habe und meine, es sei an der Zeit Unterstützung für die Familie zu zeigen. „Mein Bruder Don hat diese Wahl gewonnen. Wir waren schon immer eine Familie von Kämpfern. Wir sind so stolz auf ihn und auf den Job, den er für dieses Land getan hat. VIER WEITERE JAHRE!“

Trump hatte diesen Tweet entdeckt und mit den Worten „Danke Elizabeth, LIEBE“ retweetet.

Donald Trump und Twitter – es ist eine besondere Beziehung. Foto: imago images

Doch wie sich herausstellte, steckten hinter dem erst wenige Tage zuvor ins Leben gerufenen Twitter-Account „TheBettyTrump“ ein paar Scherzkekse.

„Ihr könnt mich Betty nennen“

„Ich bin die First Sister der USA, aber ihr könnt mich Betty nennen“, hieß es auf dem Twitter-Account. Oder: „Warum sollte Donald gestehen? Er hat nicht verloren.“ Der ein oder andere Tweet ging dann aber auch etwas über den guten Geschmack hinaus.

„Ich hätte es ja früher aufgelöst, dass ich eine Parodie gewesen bin aber ich habe nicht kommen sehen, dass Präsident Trump persönlich auf mich gestoßen ist. Machen Sie nicht Wayne Dupree Show verantwortlich, es ist an mir das klar zu stellen. Ich hoffe Sie vergeben mir – ich fühle mich schlecht für die Verwirrung, die ich gestiftet habe. LIEBE“, twitterte der Account, bevor er kurze Zeit später gesperrt wurde.

Trumps Schwester ist genervt

Und Betty Trump, die betagte Schwester des US-Präsidenten, fand den ganzen Rummel um ihre Person wohl gar nicht lustig. Im Interview mit VICE News erklärte sie: „Ich werde versuchen, das zu löschen. Ich bin nicht mal auf Twitter.“ Sie sei von all dem genervt, ließ sie noch aussrichten. (ms)