Donald Trump: So tickt der 45. US-Präsident

Donald Trump: Entscheidung im Impeachment-Verfahren gegen Ex-US-Präsidenten gefallen! So hat der Senat entschieden

Die Entscheidung im Impeachment-Prozess gegen Donald Trump ist gefallen!

Der Ex-US-Präsident wurde freigesprochen. Donald Trump wird somit wegen der Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar der „Anstiftung zum Aufruhr“ nicht schuldig gesprochen.

Donald Trump im Amtsenthebungsverfahren freigesprochen

Ein Freispruch für den Republikaner galt als nahezu sicher. Für eine Verurteilung wäre eine Zweidrittelmehrheit von 67 der insgesamt 100 Senatoren notwendig gewesen. Somit hätten neben den 50 Demokraten auch mindestens 17 Republikaner für einen Schuldspruch gegen Donald Trump stimmen müssen.

Donald Trump traf seine Corona-Infektion offenbar härter, als bisher bekannt war.

Das ist Donald Trump:

Geboren am 14. Juni 1946 in New York City in den USA

Wurde in 2017 der 45. Präsident der Vereinigten Staaten

1971 bis 2017 war er der CEO des Konzerns Trump Organization

Er ist der erste US-Präsident ohne vorheriges politisches Amt oder militärischen Rang

Im November 2020 verlor er die US-Präsidentschaftswahl gegen Herausforderer Joe Biden

Zuvor hatte der Anwalt von Donald Trump in seinem Schlussplädoyer im Amtsenthebungsverfahren als unschuldig dargestellt. „Zu keinem Zeitpunkt haben Sie etwas gehört, das jemals als Ermutigung oder Zustimmung zu einem einem Aufruhr durch Herrn Trump ausgelegt werden könnte“, sagte Verteidiger Michael van der Veen am Samstag in Washington vor den Abgeordneten.

Anwalt von Donald Trump: „Behauptungen absurd“

Trump habe am 6. Januar in seiner Rede vor Zehntausenden Anhängern vor der Erstürmung des Kapitols zu keiner Zeit zu Gewalt aufgerufen - jede gegenteilige Behauptung sei „absurd“. „Er sagte der Menge ausdrücklich, dass er erwartete, dass der Protest außerhalb des Kapitols friedlich und patriotisch sein würde“, so van der Veen. Gewalttätig sei nur ein kleiner Teil der Teilnehmer geworden. Zudem sei der Sturm aufs Kapitol von den Tätern bereits lange vorher vorbereitet gewesen.

+++ Donald Trump: Enthüllt! SO heftig traf ihn seine Covid-Erkrankung wirklich! +++

Trump hatte seine Anhänger am 6. Januar vor der Erstürmung des Kapitols bei einer Kundgebung damit aufgewiegelt, dass ihm der Wahlsieg gestohlen worden sei. Er sagte unter anderem: „Wenn Ihr nicht wie der Teufel kämpft, werdet Ihr kein Land mehr haben.“ (cs/dpa/AFP)