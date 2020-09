Donald Trump: Umfrage nach TV-Debatte gegen Joe Biden – Urteil der Zuschauer ist vernichtend

TV-Schlagabtausch zwischen Donald Trump und Joe Biden!

Fünf Wochen vor der Präsidentschaftswahl haben sich Amtsinhaber Donald Trump (74) und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden (77) in Cleveland eine Schlammschlacht geliefert. Die beiden Spitzenpolitiker haben mit Beleidigungen um sich geworfen (Trump: „Biden ist alles andere als schlau!“, Biden: „Trump ist ein Clown!“), und wie so oft ist im Nachgang nicht zu erkennen, welcher Kandidat überzeugender gewesen war.

Dafür ist eines ziemlich klar: das Urteil der Zuschauer – und DAS ist vernichtend!

TV-Debatte zwischen Trump und Biden: Urteil der Zuschauer vernichtend

In einer Blitzumfrage des Senders CBS haben nur 17 Prozent der Zuschauer erklärt, dass die Debatte für sie informativ gewesen war. Satte 69 Prozent dagegen habe die Diskussion vor den Kameras vor allem verärgert. Puh...

Amtsinhaber Donald Trump will Präsident bleiben. Eine knappe Mehrheit einer CBS-Umfrage sieht aber Biden als Sieger der ersten TV-Debatte. Foto: imago images / ZUMA Wire

Nur 31 Prozent haben sich immerhin unterhalten gefühlt. Bitter auch: Immerhin 19 Prozent der Befragten haben angegeben, sie seien nach der Sendung pessimistisch. Eine große Mehrheit der befragten Amerikaner haben die TV-Debatte vor allem als anstrengend empfunden.

Das ist Donald Trump:

Geboren am 14. Juni 1946 in New York City in den USA

Wurde in 2017 der 45. Präsident der Vereinigten Staaten

1971 bis 2017 war er der CEO des Konzerns Trump Organization

Vor allem in der Immobilienbranche machte Trump ein Milliardenvermögen

Er ist der erste US-Präsident ohne vorheriges politisches Amt oder militärischen Rang

Knappe Mehrheit sieht Biden als Sieger der Debatte

Trump hat zudem auch sein Fett abbekommen. Nur 17 Prozent der Befragten haben es als positiv empfunden, dass der Amtsinhaber seinem Herausforderer Biden wiederholt ins Wort gefallen war. Und: 48 Prozent haben Biden als Sieger der Debatte empfunden, Trump immerhin noch 41 Prozent. Rund zehn Prozent haben den Ausgang als unentschieden bewertet.

Das ist Joe Biden:

Geboren am 20. November 1942 in Scranton (Pennsylvania)

war unter Barack Obama von 2009 bis 2017 der 47. Vizepräsident der Vereinigten Staaten

war von 1973 bis 2008 Senator von Delaware

wollte schon bei der US-Wahl 1988 antreten, ist wegen Plagiatsvorwürfen aber früh ausgeschieden

ein neuer Versuch für die US-Wahl 2008 ist wegen zu weniger Stimmen (nur ein Prozent der Demokraten stimmten für ihn) gescheitert

Das Wortgefecht zwischen beiden Männern war hitzig. Beispiele: Biden hat Trump als „Lügner“, „Clown“ und „Rassisten“ bezeichnet, hatte sogar wörtlich auch „Halt die Klappe!“ gesagt. Doch Trump hat mächtig zurückgeschlagen: „In 47 Jahren hast du nichts erreicht!“ Moderator Chris Wallace (72) hatte sichtlich Mühe, die chaotische Debatte zu lenken.

CNN: „Scheiß-Vorstellung!“

CNN sieht die Debatte übrigens als sehr ernüchternd an. CNN-Chef-Moderator Wolf Blizer: „Das war eine Blamage für die Vereinigten Staaten.“ Journalistin Dana Bash sagte es drastischer: „That was a shit show!“ („Das war eine Scheiß-Vorstellung!“).

Bevor sich Trump und Biden aber am 15. Oktober in Miami (Florida) erneut im TV einen Schlagabtausch liefern dürfen, sind am 7. Oktober ihre Stellvertreter in Salt Lake City (Utah) dran. Dann treten Mike Pence (Trump-Team) und Kamala Harris (Biden-Team) gegeneinander an... (mg)