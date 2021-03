Donald Trump: Jetzt ist es raus! Diese Corona-Sonderbehandlung nahm er vor Amtsende noch mit

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hatte mit seinem Corona-Management nicht sonderlich glänzen können. Zahlreiche Auftritte ohne Maske und deutliche Worte gegen US-Bundesstaaten, die strengere Corona-Maßnahmen ergriffen, ließen keine Zweifel aufkommen, dass Trump das Virus nicht für sonderlich gefährlich hielt.

Dann kam es im Oktober 2020 wie es kommen musste: Donald Trump erkrankte an Corona. Trotzdem ließ Trump sich und seiner Frau offenbar noch im Januar 2021 eine Corona-Sonderbehandlung im Weißen Haus zukommen.

Donald Trump spielte das Coronavirus stets herunter. Doch im Weißen Haus ließ er sich kurz vor Ende seiner Amtszeit einer Sonderbehandlung zukommen. Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Donald Trump: Sonderbehandlung im Weißen Haus

Wie „CNN“ berichtet, erhielten Donald Trump und seine Frau Melania noch im Januar eine Corona-Impfung, kurz vor seinem Auszug aus dem Weißen Haus. Es sei jedoch noch nicht klar, welchen Impfstoff das Paar erhalten habe und wie viele Dosen sie bekommen hätten.

Noch am Sonntag hatte Trump seine Anhänger bei seiner Rede auf einer Konferenz konservativer Aktivisten zur Impfung aufgerufen: „Wie wenig schmerzhaft so ein Impf-Stich ist. Also Leute, geht und holt euch eure Dosis.“

Trump hatte während seiner Amtszeit die Gefahren des Coronavirus stets heruntergespielt. Nach seiner Erkrankung hatte er sich medienwirksam bei seiner Rückkehr ins Weiße Haus inszeniert. Erst viel später wurde bekannt, wie schwer in die Erkrankung wirklich getroffen hatte.

Trump will Lorbeeren für Impf-Erfolg einstreichen

Auch für die aktuell hohe Geschwindigkeit beim Impfen versuchte Trump am Sonntag, den Erfolg einzustreichen. Er und seine Administration hätten den Weg für den Impf-Plan vorgegeben: „Lasst sie niemals vergessen, dass wir das geleistet haben.“ Doch wie „CNN“ berichtet ist auch das bloß heiße Luft.

Laut der amerikanischen Nachrichtenseite habe die Biden-Administration von seiner Vorgängerregierung keinen Plan zur Impfstoff-Verteilung erhalten. Es habe im Biden-Team einen regelrechten Schock über die mangelhafte Planung gegeben.

Im Gegensatz zu Trump hatten andere hochrangige Politiker wie Joe Biden und Kamalla Harris sich öffentlich im TV impfen lassen, um das Vertrauen in die Impfstoffe zu stärken. (dav)