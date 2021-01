Donald Trump: Jetzt droht seinem Anwalt Giuliani Übles – Milliarden-Forderung im Raum

Nicht nur für Donald Trump, sondern auch für dessen Anwalt Rudy Giuliani könnten die Geschehnisse rund um die Präsidentschaftswahl in den USA große Konsequenzen haben.

Während Donald Trump sich nun mit dem Amtsenthebungsverfahren auseinandersetzen muss, geht eine amerikanische Firma nun gegen Giuliani vor.

Donald Trump: Rudy Guiliani unterstützte den Ex-Präsidenten

Nach den Präsidentschaftswahlen in den USA hatte Donald Trump behauptet, dass er nur durch einen Wahlbetrug verloren habe. Dabei wurde er auch von seinem Anwalt Rudy Guiliani unterstützt.

Giuliani hatte Trumps Feldzug gegen den Ausgang der Präsidentschaftswahl vom 3. November auf juristischer Ebene angeführt. Über Wochen behauptete der frühere New Yorker Bürgermeister, Trump habe die Wahl gegen den Demokraten Joe Biden nur durch massiven Wahlbetrug verloren. Giulianis Anschuldigungen fußten häufig auf widerlegten Verschwörungstheorien und wurden von Wahlvertretern, Experten und zahlreichen Gerichten entschieden zurückgewiesen.

Donald Trump: Schwere Konsequenzen für Rudy Guiliani?

Nun geht ein Unternehmen auch rechtlich gegen die Aussagen des Anwalt von Donald Trump vor. Der US-Wahlmaschinen-Hersteller Dominion verklagt Rudy Giuliani auf 1,3 Milliarden Dollar (knapp 1,1 Milliarden Euro) Schadenersatz wegen Verleumdung.

Dominion wirft Giuliani in einer am Montag eingereichten Klage vor, dem Ansehen des Unternehmens mit falschen Betrugsvorwürfen zur Präsidentschaftswahl massiven Schaden zugefügt zu haben. Der Konzern stellt Wahlmaschinen zur Stimmabgabe und Software zur Verarbeitung von Wahlergebnissen her.

Rudy Guiliani auf 1,3 Milliarden Dollar verklagt

Dominion wirft Giuliani vor, genau gewusst zu haben, dass seine öffentlich erhobenen Betrugsvorwürfe falsch seien – schließlich habe er sie nie vor Gericht erhoben. Er habe seine Falschbehauptungen auch aus finanziellem Eigennutz verbreitet. So soll Giuliani von Trump einen Tagessatz von 20.000 Dollar verlangt haben.

Das Unternehmen hatte bereits Anfang Januar Anwältin Sidney Powell auf 1,3 Milliarden Dollar Schadenersatz verklagt. Auch sie hatte die Wahlbetrugs-Mär von Donald Trump massiv weiterverbreitet und unterstützt. Ob die beiden Schadensersatz an Dominion zahlen müssen, wird sich zeigen. (gb mit AFP)