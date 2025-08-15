Donald Trump im Aufwind: SO hat er Milliarden erwirtschaftet

Donald Trump (79) ist reich, sehr reich sogar. Das ist nicht ungewöhnlich für hochrangige Politiker der USA, denn Wahlkämpfe sind teuer. Trump ist ein Geschäftsmann, ist erbittertes Wirtschaften gewöhnt. Das Magazin „The New Yorker“ hat die Geschäfte des US-Präsidenten genauer unter die Lupe genommen und kommt auf einen erwirtschafteten Gesamtwert von 3,4 Milliarden Dollar, seit Trump erstmals sein Amt angetreten hat.

Das interessiert Dich vielleicht auch: ++Trump wollte Amerika „great again“ machen – jetzt feiert eine alte Krankheit ihr Comeback++

Zwar wehrt sich sein Sohn Don Jr. und erklärte bei Fox News: „Die Profite gehen nicht an ihn“, die Vereinigten Staaten werden aber wohl auch wenig profitieren. Hier sind einige der größten Deals und was sie dem Trump-Clan eingebracht haben.

Trump: Der reichste Präsident aller Zeiten?

Schon gelesen? ++Junge Frauen zeigen den Hitlergruß und Trump profitiert – so gefährlich ist X wirklich++

Seine Anhänger lieben seine Verhandlungsstrategien, empfinden es als Stärke. Dabei sehen sie gerne darüber hinweg, dass Trump Privates und Berufliches nicht besonders gut trennen kann. Foto: IMAGO/MediaPunch Klar, der Präsident der USA ist gleichzeitig eine repräsentative Figur. Seine Familie steht in der Öffentlichkeit, ähnlich wie royale Clans, wohingegen kaum etwas von Joachim Sauer (Angela Merkels Ehemann), Britta Ernst (Partnerin von Olaf Scholz) oder Charlotte Merz (die Frau des amtierenden Kanzlers) bekannt ist. Foto: imago images/UPI Photo Man würde sich jedoch wünschen, dass die persönliche Bereicherung nicht durch finanzielle Profite durch das Präsidentenamt erreicht wird. Dem ist aber so. Trumps Söhne machten mit Fan-Artikeln wie Trump-Sammelkarten gutes Geld. Der nächste Plan: das goldene Trump-Phone. Foto: imago images/ZUMA Wire Auch sonst profitierten die Söhne Trumps von der mächtigen Stellung ihres Vaters. Junior machte mit der Gründung eines exklusiven D.C.-Clubs („1789 Capital“) und dem Beitritt der Venture-Capital-Firma um die 19,6 Millionen. Foto: IMAGO / ZUMA Pressdraht Auch bei Krypto läuft’s für Trump. Der Verkauf von Tokens mit Gewinn von 412 Mio. Dollar und von „Stablecoins“ an die Vereinigten Arabischen Emirate mit Gewinn von 243 Mio. ist schon nicht von schlechten Eltern. Dazu kommt der Spaß-Coin $TRUMP, mit dem Trump 1,68 Milliarden Dollar machte. Foto: IMAGO/Silas Stein Wem das zu abstrakt ist: Trump macht auch ordentlich Geld mit seinem Resort Mar-a-Lago in Florida. Er verwandelte den privaten Klub in einen politischen und gesellschaftlichen Place to be. Wer Mitglied werden will, musste 2016 noch 100.000 Dollar zahlen. 2024 war es dann schon eine Million. Foto: imago/ZUMA Press Doch nicht nur im Landesinneren klingeln die Kassen. Der Trump-Clan macht auch am Persischen Golf Geld. Der Mann von Trumps Tochter Ivanka, Jared Kushner, konnte mit seiner Firma „Kushner’s Affinity Partners“ 320 Millionen Dollar Gewinn machen, vieles davon stammt von saudischen Staatsfonds. Foto: imago images/MiS Vom Emir von Katar, Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, ließ sich Trump eine Boeing 747–8 schenken. Sie soll zunächst als „Air Force One“ und dann im Präsidentschaftsmuseum genutzt werden. 150 Millionen Dollar ist der Flieger wert. Foto: IMAGO/Wolfgang Simlinger Ganz der US-Amerikaner, verklagt Trump gerne alle, die nicht bei drei auf den Bäumen sind. Mit Prozessen gegen Medien wie ABC, Meta, X und CBS gewann der Republikaner bislang 91 Millionen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Mehr spannende Artikel: