Anhänger von Donald Trump haben am Mittwoch das US-Capitol in Washington gestürmt.

Donald Trump: Nächster Schritt im Amtsenthebungsverfahren – SO geht es weiter

Donald Trump hat derzeit eher weniger zu lachen. Nach seiner Niederlage bei der US-Wahl gegen Joe Biden ist er sein Amt als Präsident der Vereinigten Staaten los, das Weiße Haus musste er räumen und auch in Florida – wo er sich derzeit aufhält – ist er nicht willkommen (>>>hier gehts lang).

Das ist aber noch nicht alles. Über dem Ganzen thront das derzeit laufende Amtsenthebungsverfahren, welches für Donald Trump üble Konsequenzen haben könnte.

Donald Trump: Amtsenthebungsverfahren ist auf dem Weg

Es ist das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen den ehemaligen US-Präsidenten. Am Montag reichten Vertreter des Repräsentantenhauses im US-Senat in Washington formell die Anklageschrift gegen den Republikaner wegen „Anstiftung zum Aufruhr“ ein.

In einer feierlichen Zeremonie schritten neun Abgeordnete des Repräsentantenhauses schweigend durch die Hallen des Kapitols in Washington zum Senatsflügel, wo sie die Anklageschrift überbrachten. Diese neun Abgeordneten werden in dem Verfahren als Ankläger fungieren. Sie waren von der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses ernannt worden.

Die Präsidenten der USA:

Donald Trump war der 45. Präsident der USA seit 1789.

Amtssitz der US-Präsidenten ist seit 1800 das Weiße Haus in Washington.

Im Britisch-Amerikanischen Krieg wurde das Weiße Haus 1814 zerstört und fünf Jahre später wiederaufgebaut.

Barack Obama war der erste afroamerikanische US-Präsident.

Kamala Harris wird die erste Vizepräsidentin der US-Geschichte sein.

Im Senat verlas dann der Vorsitzende der Ankläger das sogenannte Impeachment gegen den Ex-Präsidenten, welches das Repräsentantenhaus als Konsequenz aus der Erstürmung des Kongresssitzes am 6. Januar durch radikale Trump-Anhänger beschlossen hatte. Trump habe „die Integrität des demokratischen Systems bedroht“ und „die friedliche Machtübergabe behindert“, heißt es darin.

Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump: So geht es weiter

Doch wie geht es bei dem Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump jetzt weiter? Am Dienstag werden die 100 Senatoren als Geschworene im Impeachment-Prozess vereidigt. Dann pausiert das Verfahren im Senat für gut zwei Wochen: Der eigentliche Prozess wird erst in der zweiten Februar-Woche beginnen.

Diese Unterbrechung ist einerseits da, damit Trump seine Verteidigung vorbereiten kann, andererseits bekommt der Senat Zeit, die Minister des neuen Präsidenten Joe Biden im Amt zu bestätigen und womöglich neue Corona-Hilfen zu beschließen. Denn während des Prozesses gegen Trump wird die Kongresskammer kaum in der Lage sein, andere Aufgaben zu erledigen.

Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump: Wie wird der Prozess ablaufen?

In den kommenden zwei Wochen werden die Ankläger des Repräsentantenhauses und Trumps Verteidiger ihre Argumente schriftlich vorlegen. In dem Prozess vor dem Senat werden dann neun Abgeordnete des Repräsentantenhauses von Bidens Demokraten die Anklage führen, Trump wird durch Anwälte vertreten. Den Vorsitz über das Verfahren übernimmt der dienstälteste demokratische Senator Patrick Leahy.

Donald Trump: Am Montag wurde der nächste Schritt im Amtsenthebungsverfahren vollzogen. (Symbolbild) Foto: imago images / Xinhua

Doch wie wahrscheinlich ist eine Verurteilung von Donald Trump eigentlich? Für einen Schuldspruch gegen Trump wäre eine Zweidrittelmehrheit nötig. Neben den 50 demokratischen Senatoren müssten mindestens 17 Republikaner für eine Verurteilung stimmen.

Derzeit ist nicht abzusehen, ob eine Zweidrittelmehrheit zustande kommt, es gilt allerdings eher als unwahrscheinlich. Für Donald Trump könnte eine Verurteilung weitreichende Konsequenzen haben: Bei einem Schuldspruch könnte der Senat Trump von künftigen öffentlichen Ämtern ausschließen. Dies müsste nach einer Verurteilung in einer separaten Senatsabstimmung mit einfacher Mehrheit beschlossen werden. Dann könnte Trump auch nicht bei der Präsidentschaftswahl 2024 antreten. Ob es soweit kommt, wird sich zeigen. (gb mit AFP)