Greta Thunberg: Dieter Nuhr schießt erneut gegen 16-Jährige – diesmal besonders heftig

Das war heftig! Dieter Nuhr hat sich festgebissen. So sehr, dass es allmählich blutet.

Seit der Kabarettist für eine Satire-Nummer über Greta Thunberg in seiner ARD-Sendung „Nuhr im Ersten“ ungewöhnlich harte Kritik in den sozialen Medien einstecken musste, legt er nun regelmäßig und immer heftiger nach.

Diesmal ist es sogar richtig krass.

Greta Thunberg: Dieter Nuhr schießt erneut gegen 16-Jährige

Bei einem Auftritt in Kiel erreichte das Ganze seinen vorläufigen Höhepunkt, wie die „Kieler Nahrichten“ berichten. Dort soll Dieter Nuhr Greta Thunberg indirekt mit Hitler und Stalin verglichen haben.

Das ist Dieter Nuhr:

1960 wurde er in Wesel geboren

Aufgewachsen in Düsseldorf

1986 gründet er seine erste Kabarett-Gruppe

1998: Deutscher Kleinkunstpreis, es folgen zahlreiche weitere Auszeichnungen

Seit 2011 eigene Kabarettsendung „Nuhr im Ersten“ in der ARD

+++ Dieter Nuhr irritiert erneut mit Aussage über Greta Thunberg +++

Demnach betonte Nuhr zunächst, dass er die 16 Jahre alte Klimaaktivistin nicht als Menschen angreife, sondern vielmehr das System dahinter und die Hysterie ihrer Anhänger.

Greta Thunberg: Dritter Weltkrieg und Milliarden Tote?

Der Fundamentalismus, den Greta Thunberg verkörpere, bringe mehr Not und Elend, als er lindere. Schon zuvor hatte Dieter Nuhr - abseits der Kabarettbühne - in einem Interview gesagt, dass die Forderungen der Klimaaktivisten von „Fridays for Future“ zu einem dritten Weltkrieg führen und für Milliarden Tote sorgen könnten.

Seine Argumentation in groben Zügen: Bricht der klimaschädliche weltweite Handel weg, könnten Milliarden Menschen nicht mehr versorgt werden.

Dieter Nuhr: Greta Thunberg ist neuerdings fester Bestandteil seines Programms. Foto: dpa

Das ist Greta Thunberg:

Geboren im Januar 2003 in Schweden

Die Klimaaktivistin lebt mit dem Asperger-Syndrom

Im August 2018 rief sie die Idee von Klimastreiks ins Leben - damals saß sie noch ganz allein mit einem Schild vor dem schwedischen Parlament in Stockholm

Greta Thunberg hat ihre Schulausbildung unterbrochen, um sich ganz dem Engagement als Klimaschützerin zu widmen. 2020 will sie wieder die Schule besuchen

Zuletzt wurde Thunberg der sogenannte Alternative Nobelpreis verliehen: Er ist eine Auszeichnung "für die Gestaltung einer besseren Welt"

Aktuell ist Greta Thunberg an Bord des Katamarans „La Vagabonde“ auf dem Rückweg aus den USA. Ziel: Madrid. Dort startet Anfang Dezember die UN-Klimakonferenz

Dieter Nuhr rudert zurück

In Kiel fragte Nuhr rhetorisch: „Aber was sind schon Menschenleben, wenn es um die große Sache geht?“ In dem Zusammenhang würde man sogar an Hitler oder Stalin denken können.

+++ Dieter Nuhr ätzt gegen „Fridays for Future“ – Kachelmann verteidigt ihn gegen Shitstorm +++

Wie zuletzt üblich, betonte Nuhr dann noch einmal, dass er durchaus für eine saubere Umwelt sei.

„Ich glaube nur, dass uns das ständige Verbieten kein Stück weiter ans Ziel bringt. Die Zukunft liegt nicht im Verhindern, sondern im Entwickeln“, sagte er laut den „Kieler Nachrichten“. (pen)