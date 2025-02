„Die Anstalt“: Kollege macht sich über Uthoff-Rauswurf lustig – ZDF-Regeln aber eindeutig

Weil sich Max Uthoff klar vor der Bundestagswahl positioniert und zur Wahl der Partei Die Linke aufruft, hat ihn das ZDF aus der neuen Ausgabe der Satiresendung „Die Anstalt“ geworfen! Eigentlich sollte Uthoff die erste Ausgabe nach der Winterpause zusammen mit Maike Kühl präsentieren – nun durfte er aber nicht auf dem Bildschirm erscheinen.

Dass der Kabarettist gecancelt wurde, sorgt teilweise für Kritik im Netz. Auch sein „Die Anstalt“-Kollege Claus von Wagner meldet sich ironisch zu Wort.

„Die Anstalt“-Kollege: „ZDF macht Aktion bundesweit bekannter“

„Ich freue mich, dass das ZDF sich entschlossen hat, den Wahlaufruf für Die Linke meines lieben Kollegen Max Uthoff durch diese ‚Aktion‘ bundesweit bekannter zu machen“, schrieb von Wagner höhnisch via Instagram. Er findet: „Die Demokratie und alle, die sie tatsächlich befürwortenden Parteien (not looking at you, AfD) brauchen in diesen Zeiten alle Unterstützung, die sie kriegen können.“

ZDF: „Das gilt auch für Max Uthoff“

Uthoff hatte mit dem Aufruf „Grün oder SPD wird nicht reichen, um Merz etwas entgegenzusetzen“ für die Wahl der Linkspartei geworben. Das ZDF erklärte vor der Ausstrahlung gegenüber t-online.de die arbeitsrechtliche Vorschrift.

„Jeder Staatsbürger hat das Recht, sich politisch zu betätigen. Wenn sich bildschirmprägende Protagonisten im Vorfeld von Wahlen politisch engagieren, dürfen sie allerdings in einem Zeitraum von sechs Wochen vor der Wahl nicht mehr im Programm auftreten. Das gilt auch für Max Uthoff“, so der öffentlich-rechtliche Sender.

Die Gäste in der „Die Anstalt“-Sendung vom 11. Februar:

Timo Woop

Luisa Charlotte Schulz

Matthias Renger

Ecco Meineke

Die Reaktion des Senders erfolgte so kurzfristig, dass das Team „Der Anstalt“ noch während der Proben „die gesamte Sendung umwerfen“ musste, wie der Journalist Tilo Jung zuerst meldete.