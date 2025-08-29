So krass hat sich Deutschland in 4 Jahren verändert

  1. DerWesten.de
In nur vier Jahren haben sich die politischen Machtverhältnisse in Deutschland stark verschoben: Die Grünen stürzten von Rekordwerten auf Tiefstände, während die AfD massiv zulegen konnte – und die Ampelkoalition verlor das Vertrauen vieler Wähler.

© IMAGO

Noch vor wenigen Jahren träumten die Grünen vom Kanzleramt, während die AfD kaum zweistellig war. Heute sieht das politische Kräfteverhältnis völlig anders aus. Die aktuelle Sonntagsfrage zeigt: Die Ampelparteien sind massiv abgestürzt, während CDU/CSU und AfD profitieren. Was ist seit 2021 passiert?

Von der „grünen Euphorie“ zur Vertrauenskrise – politische Umwälzungen in vier Jahren

28 Prozent für die Grünen – Spitzenwert im Frühjahr 2021
Am 24. April 2021 sah eine Kantar-Umfrage die Grünen mit 28 % als stärkste Kraft. Annalena Baerbock galt als mögliche Kanzlerin, auch Robert Habeck war höchst beliebt. Doch mit dem Wahltag kamen die ersten Dämpfer – und mit der Regierung kamen neue Probleme. Foto: IMAGO
Ampel verliert Vertrauen – die Koalition taumelt
Zwischen 2021 und 2025 sorgten Energiekrise, Ukrainekrieg, Inflation und Asylpolitik für massiven Vertrauensverlust bei SPD, Grünen und FDP. Die FDP droht aktuell an der Fünf-Prozent-Hürde zu scheitern. Vor allem eine Partei verlor rasant an Rückhalt – ihr Höhenflug endete jäh. Foto: BR 24
Grüne verlieren mehr als die Hälfte – tiefer Fall seit 2021
Die einstige Kanzlerhoffnung ist abgestürzt: Laut aktuellen Umfragen liegt die Partei im Schnitt nur noch bei 11 bis 12 Prozent – weniger als halb so stark wie 2021. Krieg, Energiepolitik und Habecks Image schadeten massiv. Während die Grünen abstürzten, schob sich eine andere Partei immer weiter nach vorn. Foto: IMAGO
Von 10 auf 25 Prozent – der AfD-Aufstieg
In manchen Umfragen liegt die AfD mittlerweile gleichauf mit der CDU. Gründe sind laut Analysten: die Asyldebatte, wirtschaftliche Unsicherheiten und Unzufriedenheit mit der Ampel. 2021 lag die Partei bei nur 10 %. Gleichzeitig positionierte sich ein altbekannter Akteur neu – und führte seine Partei zurück an die Spitze. Foto: IMAGO
Merz übernimmt 2022 – das Comeback der Union
Nach dem Wahldebakel 2021 übernahm Friedrich Merz die CDU und konsolidierte die Partei. Heute liegt die Union bei stabilen 25 bis 29 Prozent – in vielen Umfragen an erster Stelle. Die Folgen all dieser Entwicklungen zeigen sich in den neuesten Zahlen – mit drastischen Konsequenzen für die Ampelparteien. Foto: Heiko Becker/REUTERS
CDU vorn, Grüne halbiert, FDP unter Druck
Laut aktueller Umfragen vom August 2025 liegt die CDU/CSU vorn, die AfD dicht dahinter. Die SPD ist stabil, die Grünen deutlich abgeschlagen, die FDP oft bei nur 3 bis 4 Prozent. Ein deutliches Signal für die Parteienlandschaft. Foto: Jörg Carstensen/dpa

