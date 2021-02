Deutsche Bahn: Diese neuen Abteile würden Zugfahrten völlig verändern

Im Politik-Buch „Demokratieverstärker“ wurden 21 Ideen gesammelt, mit denen neuer Schwung in die Demokratie in Deutschland kommen kann.

Ein Vorschlag dreht sich dabei auch um die Deutsche Bahn und Zugfahrten. Es ist bisher nur eine Idee, doch sie ist durchaus faszinierend und könnte einiges anstoßen.

Deutsche Bahn: Idee für neue Abteile würde Zugreisen völlig verändern

Laura-Kristine Krause, Co-Vorsitzende des Think Tanks „D64 - Zentrum für digitalen Fortschritt“, stellt diese Idee in dem „Demokratieverstärker“-Buch vor. Ihre Beobachtung: Nicht nur in der digitalen Welt gibt es Filterblasen und Schubladendenken, sondern auch im echten Leben draußen. Gesellschaft, also wirklich ein breiter Querschnitt der Bevölkerung, finde nur noch an wenigen Orten statt.

------------

Mehr über Demokratie:

Altgriechisch für „Herrschaft des Staatsvolkes“

Es gibt zwei grundsätzliche Modelle: direkte und repräsentative Demokratie.

Nach dem Demokratieindex der Zeitschrift „The Economist“ von 2020 leben nur 8,4 Prozent der Weltbevölkerung in „vollständigen Demokratien“, darunter zählt auch Deutschland.

41 Prozent leben in „unvollständigen Demokratien“, der Rest in teildemokratischen oder autoritären Systemen.

------------

Dabei seien persönliche Begegnungen und der Austausch mit der Vielfalt der Meinungen, Ansichten, Werte und Lebensumstände wichtig, um eigene Vorurteile abzubauen. In den USA hätten Studien gezeigt, dass sich Republikaner und Demokraten mittlerweile gegenseitig zunehmend starre Gruppen-Attribute zuschreiben.

Sie seien enorm schlecht darin, „die Menschen des jeweiligen anderen gesellschaftlichen Lagers einzuschätzen. Sie halten die Gegenseite jeweils für deutlich radikaler in ihren Ansichten, als sie es sind – und überschätzen damit auch ihre Differenzen mit ihnen“, so Krause.

+++ Auch spannend: Staatsfeinde in Bundeswehr und Polizei: „Sie könnten Terror verbreiten und das Land destabilisieren“ +++

Ein Problem, das zunehmend auch in Deutschland auftritt, nicht erst seit der Corona-Krise. Menschen wollen lieber von denjenigen umgeben sein, die ihre Überzeugungen und Werte teilen. Deswegen, so Krause, werden Alltagsorte wie Supermärkte, der Nahverkehr oder der Arzt immer wertvoller als Kontaktpunkte.

Deutsche Bahn: „Gesprächsabteile“ in Zügen

Ihr Anliegen ist es nun, solche Alltagsbegegungen aufzuwerten. Hier kommt ihre Idee für Bahnfahrten ins Spiel. Sie schlägt „Gesprächsabteile“ in Zügen vor, „ähnlich wie Familienabteile, das Pendant zu Ruhezonen“. Hier könnten sich Menschen zusammenhocken, die Lust darauf hätten, zu reden und sich auszutauschen. Nicht nur über Politik, sondern auch über ihre eigenen Lebenserfahrungen.

Kommt bald auch ein „Gesprächsabteil“ neben Ruhebereichen in den Zügen der Deutschen Bahn? Foto: IMAGO / Norbert Schmidt

Die Vision von Laura-Kristine Krause sieht so aus: „Diese Abteile wären größer als normale Abteile und hätten Platz für sechs bis acht Menschen. Sie wären mit Sesseln und kleinen Tischen ausgestattet, um in einer Wohnzimmer-Atmosphäre zu ermöglichen, dass die Menschen besser und gemütlicher miteinander sprechen können.“ Es würde keine Moderation geben, dafür aber bei Bedarf „Eisbrecherfragen“ für den Anfang oder ein „Thema des Tages“.

----------

Mehr aktuelle Politik-Nachrichten:

----------

DB: Autorin wünscht sich „Gesprächsabteile“ in Zügen – mit besonderem Service

Zudem wünscht sie sich noch einen besonderen Service: „Genau wie in der 1. Klasse würde es in Gesprächsabteilen Bedienung am Platz geben, damit die Menschen bei einem Kaffee miteinander sprechen können und dafür nicht das Abteil verlassen müssen.“ Redepflicht würde es dabei nicht geben, stattdessen dürfte man auch einfach nur zuhören.

Nur eine Träumerei? Möglicherweise hat ja jemand von der Deutschen Bahn mitgelesen und diese Vision wird eines Tages nach der Corona-Pandemie Wirklichkeit. Vorher aber müssten Kontakte auf so engen Raum erstmal wieder möglich sein.

Das Buch "Demokratieverstärker: 12 Monate, 21 Ideen: Eine Politikagenda für hier und jetzt" ist im Februar im Campus-Verlag erschienen (245 Seiten, 22,95 Euro).