Der DB-Chef fliegt – die Chance ist groß! Drei Änderungen und die Bahn fährt wieder

Von Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat man noch nicht viel gehört. Jetzt aber macht er Schlagzeilen, indem er den Chef von Deutschlands umstrittenstem Konzern, der Deutschen Bahn (DB), gefeuert hat. Am 22. September will er dann eine Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene vorstellen und wahrscheinlich eine neue DB-Spitze.

Richard Lutz ist seit acht Jahren im Vorstand der DB AG und konnte in dieser Zeit die Lock nicht aus dem Dreck ziehen. Dabei ist er nicht allein für den katastrophalen Zustand der Bahn verantwortlich. Er ist abhängig vom Verkehrsministerium und das hat in den vergangenen acht Jahren oftmals andere Prioritäten gesetzt als die Schiene.

Verkehrsminister feuert DB-Chef – und jetzt?

Was Schnieder nun tun muss, damit die DB wirklich rund läuft, das hat unsere Redaktion Christian Böttger gefragt. Er ist unter anderem Professor für Verkehrswesen und Eisenbahn an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Den Zustand von Deutschlands größtem Staatskonzern beschreibt er so: „Die DB AG befindet sich wirtschaftlich und betrieblich in einer desolaten Lage.“

„Die Pünktlichkeit sinkt seit Jahren, in keiner der Bahnsparten verdient die Bahn noch Geld. DB Cargo steht wegen illegaler Subventionen vor der Abwicklung. Über Jahre wurde die Infrastruktur vernachlässigt, Sanierung und Modernisierung sind, trotz Sondervermögen, nicht gesichert.“

Die Hauptursachen sieht Böttger bei Fehlern des Bundes. Dieser „als Eigentümer steuert sein Unternehmen schlecht. Er sollte realistische Ziele setzen und diese finanzieren und durchsetzen“. Außerdem: „Die Bestandsinfrastruktur wurde jahrelang vernachlässigt, Neubauaktivität ist praktisch zum Erliegen gekommen.“ Das Netz sei überlastet, zu viele Züge in den Knoten und auf Hauptachsen. „Zum letzten Fahrplanwechsel wurden 1000 Züge täglich neu eingeplant.“

Weitere Probleme sieht der Wirtschaftsingenieur in überzentralisierten Entscheidungen, Personalmangel und technischer, betrieblicher Überregulierung. Das sei bei der DB „viel rigider als in Nachbarländern oder in anderen Branchen“.

Wenn der Neue diese 3 Dinge ändert, soll alles besser werden

Über Lutz‘ Entlassung durch Schnieder erklärt Böttger: „Die meisten Probleme bleiben, aber er stand persönlich für die Zentralisierung und überbürokratische Entscheidungsstrukturen.“ In diesem Punkt könne ein Nachfolger recht schnell Impulse setzen und „nach meiner Überzeugung auch Erfolge erzielen“.

Wenn er nach drei Dingen gefragt werde, die Lutz‘ Nachfolger ändern müsste, um die DB zu retten, dann seien das erstens Managementreformen, um die Organisation zu vereinfachen. Zweitens müsste eine Verschlankung des Fahrplans durchgesetzt werden, beispielsweise Züge in Knotenpunkten gestrichen werden. Drittens müssten die technisch-betrieblichen Regelwerke verschlankt werden.