Unionspolitiker über Zurückweisungen: „Hochwirksame“ Maßnahme

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) bezeichnet die Zurückweisungen an deutschen Grenzen als „hochwirksam“ und sieht sie als wichtigen Teil der Migrationspolitik. Seit dem 8. Mai seien über 10.000 illegal eingewanderte Personen an den Grenzen zurückgewiesen worden, darunter etwa 550 mit Asylbegehren.

Dobrindts Maßnahmen, darunter verschärfte Grenzkontrollen und die Zurückweisung von Asylsuchenden, führten nach seinen Angaben zu einem Rückgang illegaler Migration. Laut ihm sei Deutschland im europäischen Vergleich bei Zielländern für illegale Migration mittlerweile auf Platz drei zurückgefallen.

Migrationswende zum horrenden Preis

Die seit September 2024 bestehenden Grenzkontrollen wurden von Dobrindt im Mai 2025 erneut verschärft. Er versteht dies als Erfolg und betont: „Politik muss einen Unterschied machen können“, so berichtet die Tagesschau.

Kritiker, wie die Linkspartei und die Grünen, sehen die hohen Kosten jedoch kritisch. Zwischen September 2024 und Juni 2025 entstanden dabei über 80 Millionen Euro an Zusatzkosten, vor allem durch Überstunden der Bundespolizei.

Die Merz-Regierung riskiert rechtlichen Streit

Rechtlich bleibt die Maßnahme umstritten. Im Frühsommer entschied ein Berliner Verwaltungsgericht zugunsten einer Gruppe von Flüchtlingen, die gegen ihre Zurückweisung geklagt hatten. Laut Gericht sei Deutschland nach der Dublin-Verordnung verpflichtet, das zuständige Mitgliedsland im Asylverfahren zu bestimmen.

Die Bundesregierung bezeichnete den Fall als Einzelfallentscheidung, während Dobrindt versicherte, dass seine Maßnahmen im rechtlichen Rahmen blieben. Kritik an der Rechtmäßigkeit der Zurückweisungen bleibt jedoch bestehen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.