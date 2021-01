CSU: Top-Virologe ärgert sich über Söder-Partei – ohne viele Worte

Nicht im idyllischen Oberbayern, sondern am Berliner Alexanderplatz stellt die Bundestags-CSU die Weichen für das Wahljahr 2021.

Bei der noch bis einschließlich Freitag laufenden Klausurtagung will die CSU viele wichtige Fragen klären. Doch am Rande dieser kam Kritik an der Partei auf. Ein Top-Virologe ärgerte sich über die Partei von Bayerns Ministerpräsident Marcus Söder.

CSU: Top-Virologe ärgert sich über Söder-Partei

Jonas Schmidt-Chanasit ist ein deutscher Virologe und Hochschullehrer an der Uni Hamburg. Der breiten Öffentlichkeit dürfte er im Zuge der Coronapandemie und einigen Radiosendungen und TV-Auftritte bekannt geworden sein.

Foto: dpa

Auf seinem Twitterkanal hat der Top-Virologe sich nun mit einem klaren Tweet über die CSU geärgert. Auch wenn er gar nicht viele Worte verliert. Das tun dafür allerdings viele seiner Follower.

Auf seinem Twitterkanal teil Schmidt-Chansit einen Tweet von der Klausurtagung der CSU in Berlin, auf der klar zu erkennen ist, wie eine große Anzahl von Abgeordneten in einem Raum sitzt. Jeder für sich, an einem Einzeltisch und dazwischen auch mit scheinbar mindestens 1,50 Meter Abstand.

Auch wenn Schmidt-Chansit nicht viele Worte dazu verliert, wird schnell klar, dass der Virologe sich über die Situation beschwert. Er postet dazu einen Link zu einer Pressemitteilung der Bundesregierung zu den aktuellen Corona-Maßnahmen und den Kommentar: Behind the Scenes (dt. Hinter den Szenen).

Seine Meinung teilen auch weitere User. Ist es nötig sich während eines Lockdowns mit so vielen Menschen auf persönlichem Wege zu sehen?

Sorry aber ich kann das Ganze nicht mehr ernst nehmen.

wenn man die Schulen dicht macht dann sollte man so einen Blödsinn unterlassen. Das ist an Selbstüberhöhung nicht zu überbieten.

Keine Masken, keine gute Belüftung... aber klar, das Virus fällt ja nach 1,49m auf den Boden. Währenddessen meine Kinder ihre b besten Freunde nicht mehr treffen dürfen, übrigens in einem von der #CSU regiertem Bundesland.

Das ist ja nicht zum Aushalten! Ich glaub, ich spinne!!!

Wegen der Corona-Krise findet die traditionelle Winterklausur startet der CSU-Landesgruppe im Bundestag in diesem Jahr in Berlin statt und nicht in Kloster Seeon unweit des Chiemsees. Einige Gäste sind im Congress Center am Alexanderplatz persönlich anwesend und andere werden digital zugeschaltet. (mit dpa)