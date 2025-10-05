„Feiger Angriff“: Brandanschlag auf CSU-Zentrale in München

In der Nacht auf Sonntag (05. Oktober) hat es vor der CSU-Zentrale im Münchner Norden gebrannt. Unbekannte legten offenbar Feuer an der Glasfassade des Parteigebäudes. Gegen 2.30 Uhr bemerkten Passanten die Flammen und alarmierten sofort die Polizei. Mit einem Feuerlöscher konnten sie den Brand rasch eindämmen. Das berichtet die Bild.

Als die ersten Streifenwagen eintrafen, war das Feuer bereits gelöscht. Ermittler fanden Spuren, die darauf hindeuten, dass Benzin ausgeschüttet und entzündet wurde. Politische Parolen oder Schriftzüge waren an der CSU-Zentrale nicht zu sehen. Die Polizei schließt dennoch ein politisches Motiv nicht aus.

CSU-Zentrale in München attackiert: Fahndung ohne Erfolg

Eine sofort gestartete Fahndung nach den Tätern blieb ohne Ergebnis. Der Schaden an der Glasfassade beläuft sich laut ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand.

Das Kriminalfachdezernat 4 der Münchner Polizei, zuständig für Staatsschutz und politische Kriminalität, hat die Ermittlungen übernommen. Die CSU selbst reagierte mit großer Bestürzung auf den Vorfall.

Generalsekretär warnt vor Verlust des „Bodens der Demokratie“

CSU-Generalsekretär Martin Huber (47) sagte zu BILD: „Ich bin tief erschüttert über diesen feigen Angriff auf unsere Parteizentrale. Gewalt und Sachbeschädigung dürfen niemals Teil der politischen Auseinandersetzung sein. Wer so handelt, verlässt den Boden der Demokratie.“

Huber lobte zugleich das schnelle Eingreifen der Passanten und der Polizei. „Wir verurteilen diesen Anschlag aufs Schärfste und danken der Polizei für ihr schnelles Eingreifen. Nach aktuellem Stand ist zum Glück nur leichter Sachschaden an der Fassade entstanden – aber es hätte auch schlimmer kommen können.“

Der CSU-Generalsekretär betonte, der Angriff zeige einmal mehr, wie wichtig der Schutz demokratischer Institutionen sei. „Dieser Vorfall zeigt, wie wichtig es ist, unsere demokratische Kultur entschieden gegen jede Form von Gewalt zu schützen“, so Huber weiter. Die CSU will die Ermittlungen aufmerksam begleiten und fordert eine konsequente Aufklärung des Brandanschlags.